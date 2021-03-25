美國總統拜登今天指派副總統賀錦麗（Kamala Harris）處理自墨西哥邊界湧入移民的議題，試圖阻止大批移民繼續入境美國。

中美洲不僅窮困，還暴力頻傳，使得數以千計的人為了追尋更好的生活而希望前往美國。

拜登在白宮一場會議中說：「我想沒有更好的人選來做這件事。」與會者包括賀錦麗和其他高階官員。

拜登還表示：「賀錦麗的意見就是我的意見。這是一項艱難的任務。」賀錦麗則說：「情勢無疑極具挑戰性」。

路透社提到，賀錦麗向來不吝替移民發聲，她自己就是移民家庭之女，她的母親出生於印度，父親出身牙買加。

拜登過去擔任前總統歐巴馬的副手時，也曾負責移民相關事務。拜登此時指派賀錦麗負責在外交上與中美洲交涉，顯見移民議題已成政府的優先要務。

法新社報導，這是拜登首度指派賀錦麗負責一項特定政策。在民主黨中，56歲的賀錦麗被視為青壯一代的代表人物，自新政府於今年1月20日就任後，賀錦麗就一直與拜登密切配合。

此外，美國政府宣布，新設加州聖地牙哥會展中心（San Diego Convention Center）為庇護所，以應對與日俱增的移民兒童，另已派遣團隊赴德州視察一處現有庇護所。

難民安置辦公室（Office of Refugee Resettlement）發言人說，聖地牙哥會展中心將安置最多1400名兒童。直到近期，這所會展中心都在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間被用來安置遊民，如今改為庇護移民兒童，顯示美國政府的施政焦點有所轉移。

賀錦麗稍早接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時坦言，美國必須加速處理移民的庇護申請，並提供更好的照料。她表示：「這問題很嚴重。我不會裝作若無其事。」

她也說，這個就任尚不滿百日的政府需要修復被前總統川普破壞的移民政策架構；川普當初竄起的原因之一就是積極反移民。

她還承諾加強處理造成當前邊界情勢的「根本原因」，向中美洲所謂「北方三角」的瓜地馬拉、宏都拉斯、薩爾瓦多和尼加拉瓜等國提供援助，好讓當地人民不再需要逃離自己的國家。

「華盛頓郵報」分析數據後指出，入境美國的移民實際上並未激增，近期的數字與疫情爆發前的季節性常態差不多。但官員說，身邊沒有成人陪伴的移民兒童愈來愈多，且邊界情勢讓在野的共和黨人有機會攻擊拜登。

(中央社)