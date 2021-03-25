法國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）第3波疫情嚴峻，政府今天表示，防疫封鎖措施將擴及包括大城里昂（Lyon）在內的另外3區；此外，英國可能很快會將法國列入限制入境名單。

法新社報導，法國政府發言人艾塔爾（Gabriel Attal）在總統馬克宏（Emmanuel Macron）主持的每週疫情會議後表示，隆河省（Rhone）、歐伯省（Aube）和尼維瑞省（Nievre）多數商家都須暫停營業，居民也必須留在家中，除非必要才能外出。

不過，學校將維持開放，民眾短距離移動時亦不須填寫表格來證明正當性，這讓醫護人員擔心措施是否有效。

此前，大巴黎等16個地區已先實施第3波封鎖措施。

新的限制措施將持續至少4週，在政府快馬加鞭讓更多民眾接種疫苗之際，官員希望這段時間足夠紓解醫院的壓力。

另一方面，英國首相強生（Boris Johnson）今天表示，考量到新變異病毒的風險，英國可能很快會將法國列入旅行的「紅色名單」，並加強英吉利海峽邊境管制措施。

據路透社報導，南非和巴西變異病毒在法國流行，讓英國當局格外擔心；這兩種變異病毒傳染力可能更強。

來自紅色名單國家的旅客，除非具有英國或愛爾蘭籍，或者擁有居留權，否則一律不得入境英國；入境英國的旅客，也必須自行支付防疫旅館費用。

英國已禁止跨國旅行，期限至少到5月17日為止，但關鍵產業的工作、教育或健康因素的旅行不在此限。高層官員預計下月檢視這些措施。

強生在國會委員會被問及是否要將法國納入紅色名單時表示，採檢運輸人員會對貿易流動帶來衝擊。

強生說：「認真來看，我認為現在必須正視（英吉利）海峽的情況，恐怕無法排除實施更嚴苛的措施，若有必要，我們將付諸實行。」

(中央社)