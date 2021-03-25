5名法國學生在推特（Twitter）上傳仇視亞裔的推文，把為了遏止2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的封鎖措施怪罪在中國人頭上，因而被控種族歧視及挑起仇恨，今天在巴黎受審。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）去年10月28日宣布第2度實施嚴格居家封鎖令之後，這5名年齡介於19歲到25歲間的學生就張貼推文。

法新社報導，法庭預計於5月26日宣判。5名被告都沒有前科，他們若被定罪，比較可能面臨賠償，而不是入獄。

新型冠狀病毒最早在中國被發現，西方國家社會一直擔心出現仇視亞裔族群的情緒。

庭上讀出其中一名被告的推文，內容是：「把我和中國人關在同一個籠子，我想逗他、揍他，我想看他在我面前絕望。」

針對這類推文，社群媒體上也出現了「#我不是病毒」（#JeNeSuisPasUnVirus）、「#停止仇恨病毒」（#StopAuVirusDeLaHaine）等反擊刻板印象的標籤。

許多示威者聚集在巴黎法院前，有人手舉標語牌，上面寫著「亞特蘭大或巴黎，齊向仇亞種族歧視說不」。美國亞特蘭大上週發生數起槍擊案，造成6名亞裔女性喪命。

30歲的中國暨柬埔寨後裔李達利（Darith Ly，音譯）接受法新社訪問時說：「我母親和我阿姨都被攻擊過，只因我們是亞洲人，人家覺得我們有錢。」

法國的華裔族群經常被認為富有、身懷大筆現金，因此易成匪徒覬覦目標，法國警方長期被批評漠視他們遭受的威脅。

2016年，49歲的華裔裁縫張朝林在巴黎北郊遭毆致死，讓亞裔族群面對的暴力問題浮上檯面。當時有兩名未成年搶匪遇上正要去餐廳的張朝林，只搶走了一個手機充電器和幾顆糖果，於2018年入獄服刑。

法國國家人口研究所（INED）去年5月的研究報告提到，新型冠狀病毒疫情「把仇亞的種族歧視推向新層面」。

(中央社)