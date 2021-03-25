台中市政府今天緊急加開第三次災害應變中心工作會報，由市長盧秀燕主持，各局處報告應變作為。（陳世宗攝）

經濟部宣布台中、苗栗水情將於4月6日轉「紅燈」，實施分區供水「供五停二」，市長盧秀燕25日緊急加開第三次災害應變中心工作會報。盧秀燕說，台中市政府配合中央政策，供民生用水的Q-WATER淨水設備已從1部增至10部；但中部水情較北部嚴峻，她再向中央爭取增援淨水設備，將其它地區備而不用的淨水設備優先調度苗栗及台中，在水情轉紅燈前做好萬全準備。

台中市政府今日緊急加開第三次災害應變中心工作會報，由市長盧秀燕主持，各局處報告應變作為。中央經濟部水利署副署長黃宏莆、自來水公司副總經理李嘉榮與會。

「以民為重！」盧秀燕說，市府配合中央限水措施，10部Q-WATER淨水設備將依分區、出水量、工期及水質等原則，設置於10處新建建築工地，每部每日可供應15噸用水，10部共150噸民生用水，設置完成將公布取水地點。

市府也將與台灣自來水公司再規劃338處臨時供水站，預計設置於管線末端、高地區及人口密集區（水公司台中所、大里所、豐原所、清水所、烏日所、沙鹿所、大雅所、大甲所），提供民眾免費取水，供水點將視實際需求滾動調整。

盧秀燕指出，去年即成立災害應變中心，宣導工業用水大戶節水，全力做好準備，提供產業用水的RO級移動式淨水設備將設置6台，每台每日可供應500噸用水，6台共3000噸產業用水；市府已開放52處新建工地地下水與6座水資源回收中心再生水等次級用水，可供洗掃清潔用。

經發局指出，運動局已通知公立游泳池4月6日起將暫停對外開放，以身作則節約用水，作為限水時期的緊急備用水源；建設局提供3輛水車支援次級用水調度，並與水利署合作建置緊急抗旱井；消防局支援14輛消防水車，協助醫療院所及學校緊急送水，並完成通報取送水SOP程序。

台水公司會中說，限水期間每日將定時巡查臨時供水站，偏遠地區儲水桶將設無線傳訊監測儀，即時回傳剩餘水位高度；除集集淨水場、嘉和淨水場等32處工業載水點，將再新增東勢營運所、新政路330號前消防栓、南投第一淨水場等3處載水點，供消防、醫療及學校用水，將整備30部水車定時補水及用戶緊急送水服務。

針對經濟部提出的限水時間及範圍，經發局說明，台中分區供水以國道一號東、西兩側區分，東側為甲區，西側為乙區，4月6日水情轉紅燈後，兩區將輪流限水。甲區停水時間為週二０時至週三24時，包含國道一號以東的潭子、大雅、西屯、烏日（大里溪以北區域），以及北屯、東區、南區、西區、北區、中區、大里、太平全區。

乙區停水時間為週四０時至週五24時，包含國道1號以西的潭子、大雅、西屯、南屯、烏日，大甲區（鐵路以東區域）、清水區8里（海濱、中社、槺榔、武鹿、秀水、西社、南社、清水），以及沙鹿、梧棲、龍井、后里、外埔全區。

(中時 )