新竹市2021兒童藝術節，市府規畫「竹塹小旅行」半日和一日套裝旅行，並推出三天兩夜或兩天一夜的「來去竹市住一晚」優惠活動，13家旅宿業者打出7折優惠或續住享6折優惠，更贈送動物園、遊樂園門票，讓旅客輕鬆玩竹市。

市長林智堅表示，兒藝節白天有巨型遊具、樂高展、PUSHBIKE、迷你棒球，傍晚還有光雕、街頭藝人、市集，民眾來趟竹市兩天一夜小旅行，一天保留給兒藝節，另一天可參加一日或半日「小塹有約」套裝旅遊行程。

「小塹有約」行程委託請「島內散步」規畫，分為欣賞古蹟、走訪民俗偶戲文物館的「舊城旅人線」，還有前進漁村，了解漁業和農村變化的「南寮親子線」。

「舊城旅人線」可帶領孩子們穿越時空，在新竹市舊城區認識日治時期保留下建築，藉此了解新竹市歷史，到民俗偶戲文物館觀賞布袋戲演出，欣賞觀察各式偶戲。

「南寮親子線」則帶領孩子們從永昇製冰場、萬昌造船廠，了解南寮漁業歷史，走訪過去農村康樂社區，乘坐輕便車，了解過去如何利用車站將貨物從漁港送往市區，並有機會欣賞到美麗的夕陽。

市府表示，套裝旅遊行程詳情可見「島內散步」官網，半日套裝旅遊行程市府補助每人300元、再加限時優惠，成人每人450元起，兒童則是300元起。

市府補充竹市13家特色旅宿業者都推出優惠價，最低入住價2700元，煙波大飯店的新竹都會館加贈動物門票，新竹福華大飯店入住行政雙房優惠價4800元起，還享客房內mini bar，新竹老爺酒店打出平日入住免費升等豪華家庭客房，專案價3999元起。

(中時 )