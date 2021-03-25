佳世達(2352)今舉行線上法說會，佳世達啟動聯合艦隊持續強化價值轉型計畫，去年第四季價值轉型新事業的營收比重達到34%，朝營收過半目標邁進，獲利也展現增長力道，第四季合併營收571億元，年增25%，營業淨利20.91億元，年增55%，歸屬於母公司業主之淨利17.61億元，年增178%，單季每股稅後純益（EPS）達0.9元。

在網路通訊新成員與智慧解決方案、醫療事業的挹注下，佳世達去年不畏疫情挑戰，營收獲利均交出亮麗成績單，去年合併營收1,917億元，年增13%，營業淨利66.13億元，年增6%，歸屬於母公司業主之淨利49.88億元，年增40%，全年EPS共2.54元，則創下近十年的次高紀錄。

佳世達董事長陳其宏表示，佳世達價值轉型計畫帶動本業表現穩健成長，營運體質和獲利結構相較於三年前已大不相同。以全年EPS都超過2.5元的2020年和2017年相比，佳世達去年獲利半數以上來自營業淨利的表現，再加上業外認列權益法投資收益，才能在疫情的挑戰下交出EPS十年次高的好表現。

陳其宏指出，醫療事業去年第一季受到疫情影響衝擊，但醫療服務已逐步回穩，再加上布局防疫物資如消毒液、酒精、口罩等有成，目前血液透析器已獲得中國NMPA(即以往的CFDA)產品認證，南京明基醫院也取得互聯網醫院資格可執行線上遠端醫療服務，都將成為今年醫療事業的成長動能。

在其他事業方面，5G基礎建設的布建持續推展，各行各業數位轉型需求暢旺，都成為疫後的新常態生活趨勢，佳世達也完成公開收購聚碩普通股一案，合計持股提高到51%，可加速發揮綜效並增加佳世達投資收益。只是，供應鏈缺料、漲價、貨運緊張等變數，仍需審慎應對。

佳世達近年積極推動價值轉型計畫，透過聯合艦隊策略集結醫療、智慧解決方案和網路通訊等領域專家，力求產品及通路互補，發揮垂直整合綜效。高附加價值事業占營收比重自去年第三季突破三成達31%，第四季進一步提升至34%，去年全年共達28%，持續朝營收過半目標邁進。

(時報資訊)