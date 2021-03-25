中信金(2891)今舉行線上法人說明會，對外說明2020年全年營運概況及經營績效。中國信託金控自結2020年全年稅前盈餘515.77億元，稅後盈餘為428.53億元，稅後股東權益報酬率(ROE)為11.53%，稅後資產報酬率(ROA)為0.67%，每股稅後盈餘(EPS)為2.15元，上述3項數字均較前一年小幅下滑，主要還是受到疫情影響。去年中信銀的淨利息收益率為1.43%，存放利差為1.77%。

中信金控法人說明會由中信金控總經理吳一揆及財務長暨發言人邱雅玲共同主持。中信金控表示，2020年雖受新型冠狀病毒(COVID-19)疫情及降息影響，金控旗下各子公司獲利表現良好，整體稅後獲利維持與疫情前的水準相當。其中，中信銀行全年合併稅後盈餘為272.67億元，台灣人壽全年合併稅後盈餘為165.34億元。

中國信託銀行2020年獲利雖受疫情及降息影響，但存放款業務仍然穩健，尤其是房貸及個人信貸成長更為強勁。手續費收入則受益於財富管理、個金、彩券等業務動能表現亮眼，帶動手續費收入穩定成長。中信銀行2020年淨利息收益與手續費淨收益合計之核心業務收入占總營收高達90%。中信銀行截至2020年12月底之合併逾期放款比率為0.49%，合併呆帳覆蓋率為272%，全年呆帳成本為36個基點，雖高於前年水準，惟考量全球疫情影響，表現仍優於預期。

保險業務方面，台灣人壽持續導入價值型產品策略及多元化投資布局。台灣人壽的準備金負債成本2020年大幅降低35個基點，經常性利差穩健，持續優化人壽經營體質；同時受惠於投資收益的挹注，獲利大幅成長，台灣人壽2020年全年稅後淨利較前年成長高達26%。

(時報資訊)