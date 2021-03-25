高雄巿歷史建築逍遙園繼日前百年鳳凰木被砍後，護樹團體再發現，又有1株老芒果樹遭到毒手，不僅根系被砍掉40％以上，樹冠也莫名其妙只剩一半，簡直成了「半邊樹」，另也質疑官方會不會又搬出「落果危險」來救援。

高雄愛樹人團長莊傑任25日PO文指出，逍遙園旁老芒果所在的6米巷道是今年新闢，最氣人的是這條巷道一邊撞大樓，一邊撞到學校，根本可有可無，沒有任何交通必要性，兩棵老樹原可保全，結果市府硬要開路輾過去。

高巿府文化局指出，逍遙園北側6米道路為都市計畫道路，工務局於去年10月完成開闢。道路開闢完成後，當地居民多次陳情落葉以及芒果落果恐造成行車不安全，要求市府研議移除或修剪。

為顧及在地居民需求及行車安全考量，但大樹也是資產，得來不易，文化局表示，在綜合評估下予以適度修剪，以回應民意需求。不過因芒果樹臨路側的生長本就不佳，所以修剪後影響樹型外觀，才造成修剪過當的錯覺。

(中時 )