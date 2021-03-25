新竹縣竹北市一間知名連鎖賣場25日下午1點許，發生1名女子自5樓墜落到平面道路上的狀況，由於該名女子並無身分證明文件，且明顯死亡，警方正在處理後續、查明身分並調查。

屏東電子遊藝場掛羊頭賣狗肉 警抄40台賭博電玩
年年掃黑都有他 竹聯幫地虎堂堂主僅恐嚇被定罪

(中時 )

#女子 #竹北 #賣場 #墜樓 #警查