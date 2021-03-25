竹北知名賣場傳女子墜樓 身上無證明文件 14:422021/03/25 中時 莊旻靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 竹北一賣場傳女子墜樓。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹縣竹北市一間知名連鎖賣場25日下午1點許，發生1名女子自5樓墜落到平面道路上的狀況，由於該名女子並無身分證明文件，且明顯死亡，警方正在處理後續、查明身分並調查。 屏東電子遊藝場掛羊頭賣狗肉 警抄40台賭博電玩 年年掃黑都有他 竹聯幫地虎堂堂主僅恐嚇被定罪 (中時 ) #女子 #竹北 #賣場 #墜樓 #警查 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 飯店暗藏春色 警搜索查到「雙姬」正在辦事 16:272021/03/25 社會 好市多停車場爆滿賣場竟沒人 真相曝光網友笑：尷尬了 10:462021/03/25 生活 台東市汽車不明原因自燃 火勢猛烈波及一旁空地 11:392021/03/25 社會 花蓮男心肌梗塞 12導程心電圖同步醫院挽回一命 19:052021/03/25 寶島 復必泰疫苗封蓋鬆脫 港澳停打 04:102021/03/25 焦點新聞 大陸會計遭詐騙1.1億元 刑事局破獲轉帳水房及海外機房 15:432021/03/25 社會 國1高雄段追撞 2車頭尾壓扁消失 女駕駛慘死1輕傷 08:382021/03/25 社會 辣妹KTV歡唱遺失手機求助 暖警1小時內尋獲 17:582021/03/25 社會 江宏傑娶福原愛被讚勇敢 日女出軌率高到嚇人 尪不管有苦衷 19:282021/03/25 娛樂 草莓世界公益日 身心障礙學員採果樂翻 14:452021/03/25 寶島 網購要求女賣家「吹1次加500」 遭截圖爆料後瞎扯是吹頭髮 08:422021/03/25 社會 社會熱門新聞 砸65萬娶到落跑妻 新娘厭世臉爆紅 婚紗照曝光是正妹 - 社會 男邀女友及女兒同居 盜攝如廁出浴片自賞下場曝光 - 社會 大貨車誤闖機慢車道 騎士驚嚇：大怪物出沒 - 社會 驚喊寶貝：媽媽是不是迷路了 婦登山失聯6天 求救影片曝光 - 社會 竹北知名賣場傳女子墜樓 身上無證明文件 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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