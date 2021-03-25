日職將於26日開打，今日公布12隊開季名單，7名台將只有樂天金鷲隊宋家豪進入，也是今年唯一開幕就在一軍的台灣球員，其他如阪神虎陳偉殷、巨人隊陽岱鋼、火腿隊王柏融、西武獅吳念庭、樂天金鷲王彥程等人都從二軍起步。

宋家豪是近年樂天金鷲隊牛棚大將，2019年一度拿下24個中繼點，自責分率僅2.18，不過去年表現失常，雖然仍有10中繼，但自責分率飆高到6.94。今年是宋家豪2年約最後一年，他在熱身賽僅2登板，共投2局無失分，被樂天放進開季名單。

不過除了宋家豪以外，陳偉殷、陽岱鋼、王柏融等人在春訓都表現得很掙扎，陳偉殷原本被看好能在一軍先發輪值中，不過調整進度不順利，在二軍還被打爆，開季後他仍會從二軍開始起步，他日前接受日媒訪問時也說目前的重點是先提升自己的狀態，期待找回王牌左投實力，為球隊盡一份心力。

陽岱鋼與王柏融同樣面臨合約年壓力，陽岱鋼春訓6戰僅敲1安，打擊率1成67；王柏融9場出賽打擊率只有1成18，兩人打擊狀況皆不佳，開季只能待在二軍。

除此之外歐力士隊張奕昨日在交流賽中4局失3分，沒能爭取到第6號先發名額，隨時在二軍準備好待命；西武獅隊吳念庭大多在二軍出賽，打擊近況不錯，幾乎場場敲安，16日二軍比賽還有4打數4安打勇猛表現，很有機會在一軍出現戰力缺口時能補上，樂天左投王彥程則還在二軍磨練。

(中時 )