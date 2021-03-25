女星蕭薔是演藝圈的著名凍齡美魔女，不但臉蛋幾乎沒留下歲月痕跡，就連身材都維持在年輕時的火辣狀態，近日她透過網路PO出2張生活照，找不到贅肉的體態令網友大讚：「身形線條像28歲！」

蕭薔24日上午在臉書有感而發寫道：「我常常在想什麼時候才會是極致，後來才明白其實每一個當下都是最好的自己，珍惜擁有的，尊重每一個選擇，不需要如何強大，卻都會是最自在的自己。」隨文附上的2張照片中，她施抹淡妝，一頭過胸的長捲髮女人味十足，身穿黑色的細肩帶小背心，露出性感鎖骨和勾勒渾圓美胸，下身搭配藍色牛仔熱褲和網狀線條的瑜伽褲，超貼身的衣著使她的身材原形畢露，幾乎沒有一絲贅肉；更強的是，蕭薔在窗戶後做起高難度瑜伽，將右腿向後勾起與右手平行，軟Q的筋骨打趴許多年輕人。

許多網友看到蕭薔逼近完美的狀態，忍不住大呼：「也太仙了吧」、「相由心生～正到逆天」、「氣質滿滿，永遠的女神」、「少女被妳發揮到極致了」，還有網友自虧：「二十幾年前，我有跟蕭姐姐合照過，但歲月只留痕跡給我」得到蕭薔一個愛心符號回敬。

蕭薔22歲接拍一支褲襪廣告打開知名度，當年她的臉蛋、身材及一雙修長美腿可是轟動全台，被封為「臺灣第一美女」，直到林志玲出來後才出現「勁敵」，這麼多年過去了，蕭薔現在的模樣居然和年輕時幾乎沒兩樣，她曾透露自己熱愛敷面膜、搽滋潤度高的乳霜預防長細紋，飲食習慣長年茹素，遵循傳統的自然養生法，春天多吃綠色食物、夏天吃紅色食物、秋天吃白色食物為主、冬天多吃黑色食物補充體內水分，蕭薔特別推薦女生多吃白色食物，像是牛奶、白木耳、山藥等；除此之外，蕭薔每周至少上三堂瑜伽課，最常做腿部三角式，可以鍛鍊到背部、修正腿型。

蕭薔22歲拍褲襪廣告，30年過去了，身材完全沒變。

(中時新聞網)