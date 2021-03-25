掃地機器人外觀(圖/科技狗 3C Dog)

熱銷機型橫比

【規格比較】

千元機型有成本上的考量，功能規格判別的優先順序也跟萬元機種有差。

大致來說，千元掃地機器人可以把握 4 個選購重點：

＊導航系統

＊電池續航

＊吸力數值

＊其他機能 (虛擬牆、濕拖、地圖管理)

【導航系統】雙陀螺儀+雙光學 Laser+LED > 雙陀螺儀+光學 > 單陀螺儀

千元等級掃地機器人最重要的就是導航系統。這些機種大多使用「陀螺儀」以及「光學感測」來做導航規劃。

掃地機器人的清潔力除了吸力，更講求「覆蓋率」；如果室內有很多家具，不可靠的路線規劃就會產生掃除死角和遺漏。

其中石頭的 E4 用料最足，使用雙陀螺儀 + 雙光學 Laser+LED 輔助，路徑規劃和覆蓋率是最優秀的。正面上方有一顆光學雷射鏡頭，下方也有一顆光學導航鏡頭；雙陀螺儀則能在路線規劃與遭遇障礙時確保不迷路。

暗處的清掃效果，石頭 E4 也因為有雙光學 Laser+LED，因此覆蓋清掃相較於米家 1C 的 OV 視覺以及 G1 的單陀螺儀，要來得完整乾淨。

米家 1C 是雙陀螺儀 + 單光學 OV 輔助也不錯，上方有一顆照著天花板的鏡頭，下方也有一個光流校準。

米家 G1 的導航系統效果最差，採用單陀螺儀構造。原理為弓字型清掃空間，遇到障礙繞過，同時繪製房間地圖。可以看到上方和下方都沒有額外的光學構造，純粹靠單陀螺儀導航。

【電池續航】5,000mAh 以上才足夠

千元掃地機器人第二重要的指標就是電池續航！

吸力再優秀，如果電力續航不夠，掃地效率就會大大降低。

石頭 E4 是裡面電力最強大的，5,200mAh 電池足以把 40 坪空間一次吸完；或是吸一次 20 坪再濕拖一次都還有剩。其他機器人只能應付一次 20 坪吸地，但就無法再做局部加強或是繼續濕拖。

機器人同樣清潔 3 坪大空間，所費的時間與電力消耗(圖/科技狗 3C Dog)

同樣清潔 3 坪大空間，所費的時間與電力消耗：

石頭掃地機器人 E4： 22 分鐘 / 8%

米家掃拖機器人 1C：19 分鐘 / 38%

米家掃拖機器人 G1：25 分鐘 / 25%

【吸力程度】超過 1,800pa 都過關

吸力單位一般以真空吸力 pa 或是吸入功率 AW (AirWatt) 表示。平常維護清掃時並不會開到最大吸力，在吸力上只要在 1,800pa 都算是過關的。原廠標榜的最大吸力值很吸引人，但也會加速消耗電力。像是石頭 E4 「地毯增壓」機能就能算是大電量機型的優勢。

【其他功能】濕拖 / 集塵盒 / 虛擬牆

濕拖能力部分，毛吸現象的「植物仿生」還是比「電控水箱」原始一點，需要手動調整水量，也需要在每次拖地後取下水盤避免久置。但千元掃地機的濕拖能力都建議當作附加價值，不要當作主力功能。也給僅需要吸地功能的客戶多一些彈性。

千元掃地機的重點在基礎掃除能力，基本上無論集塵盒大小，最好每吸一次就清理一次，才不會影響吸塵效率。因此集塵盒容量大約在 300ml 至 700ml 均可，不需追求極大化。

最後則是虛擬牆部分。萬元高階機種可以有房間區隔功能，可以指定房間清掃，以及利用 App 設定虛擬牆。價格最低的米家 G1 並不支援虛擬牆，而石頭 E4 與米家 1C 有支援實體虛擬牆。

【個別評等】熱銷機型橫比

【規格比較】

千元機型有成本上的考量，功能規格判別的優先順序也跟萬元機種有差。

大致來說，千元掃地機器人可以把握 4 個選購重點：

＊導航系統

＊電池續航

＊吸力數值

＊其他機能 (虛擬牆、濕拖、地圖管理)

【導航系統】雙陀螺儀+雙光學 Laser+LED > 雙陀螺儀+光學 > 單陀螺儀

千元等級掃地機器人最重要的就是導航系統。這些機種大多使用「陀螺儀」以及「光學感測」來做導航規劃。

掃地機器人的清潔力除了吸力，更講求「覆蓋率」；如果室內有很多家具，不可靠的路線規劃就會產生掃除死角和遺漏。

其中石頭的 E4 用料最足，使用雙陀螺儀 + 雙光學 Laser+LED 輔助，路徑規劃和覆蓋率是最優秀的。正面上方有一顆光學雷射鏡頭，下方也有一顆光學導航鏡頭；雙陀螺儀則能在路線規劃與遭遇障礙時確保不迷路。

暗處的清掃效果，石頭 E4 也因為有雙光學 Laser+LED，因此覆蓋清掃相較於米家 1C 的 OV 視覺以及 G1 的單陀螺儀，要來得完整乾淨。

米家 1C 是雙陀螺儀 + 單光學 OV 輔助也不錯，上方有一顆照著天花板的鏡頭，下方也有一個光流校準。

米家 G1 的導航系統效果最差，採用單陀螺儀構造。原理為弓字型清掃空間，遇到障礙繞過，同時繪製房間地圖。可以看到上方和下方都沒有額外的光學構造，純粹靠單陀螺儀導航。

【電池續航】5,000mAh 以上才足夠

千元掃地機器人第二重要的指標就是電池續航！

吸力再優秀，如果電力續航不夠，掃地效率就會大大降低。

石頭 E4 是裡面電力最強大的，5,200mAh 電池足以把 40 坪空間一次吸完；或是吸一次 20 坪再濕拖一次都還有剩。其他機器人只能應付一次 20 坪吸地，但就無法再做局部加強或是繼續濕拖。

同樣清潔 3 坪大空間，所費的時間與電力消耗：

石頭掃地機器人 E4： 22 分鐘 / 8%

米家掃拖機器人 1C：19 分鐘 / 38%

米家掃拖機器人 G1：25 分鐘 / 25%

【吸力程度】超過 1,800pa 都過關

吸力單位一般以真空吸力 pa 或是吸入功率 AW (AirWatt) 表示。平常維護清掃時並不會開到最大吸力，在吸力上只要在 1,800pa 都算是過關的。原廠標榜的最大吸力值很吸引人，但也會加速消耗電力。像是石頭 E4 「地毯增壓」機能就能算是大電量機型的優勢。

【其他功能】濕拖 / 集塵盒 / 虛擬牆

濕拖能力部分，毛吸現象的「植物仿生」還是比「電控水箱」原始一點，需要手動調整水量，也需要在每次拖地後取下水盤避免久置。但千元掃地機的濕拖能力都建議當作附加價值，不要當作主力功能。也給僅需要吸地功能的客戶多一些彈性。

千元掃地機的重點在基礎掃除能力，基本上無論集塵盒大小，最好每吸一次就清理一次，才不會影響吸塵效率。因此集塵盒容量大約在 300ml 至 700ml 均可，不需追求極大化。

最後則是虛擬牆部分。萬元高階機種可以有房間區隔功能，可以指定房間清掃，以及利用 App 設定虛擬牆。價格最低的米家 G1 並不支援虛擬牆，而石頭 E4 與米家 1C 有支援實體虛擬牆。

【個別評等】

石頭掃地機器人 E4

石頭掃地機器人E4評等(圖/科技狗 3C Dog)

石頭掃地機器人 E4 具備 5,200mAh 超大電池，具備雙光學 Laser+LED 感測器和雙陀螺儀，在路線規劃的覆蓋性和續航上非常優異。路徑演算與清掃速度都較前一代大幅提升，用料足但是價格稍高，附加的濕拖水箱為植物仿生無電控機能。

是非常稱職優秀的掃地機器人，四段吸力調整，適合一般家庭的住家格局，就算家具多也能完整覆蓋，一次電力吸地濕拖無死角。不過要查看掃地的地圖範圍需要點入清掃記錄稍不直覺。

米家掃拖機器人 1C

米家掃拖機器人1C評等(圖/科技狗 3C Dog)

有最大吸力 2,500pa 、厚度 82mm 可鑽入家具底下，但因倚靠鏡頭輔助，如進入床底或沙發下時就容易迷航。一般情況導航路徑算有一定水準，但如果家中家具太多會影響到覆蓋率。

續航弱，充一次電只能選擇掃地拖地擇一。適合坪數不大，家具不多的小格局住家。地圖部分透過升級具備了 App 虛擬牆，算是還不錯的機能。

米家掃拖機器人 G1

米家掃拖機器人G1評等(圖/科技狗 3C Dog)

米家 G1 乍看有著合格的電力、合格的吸力，並號稱具備電控水箱；感覺一切過關，卻沒有合格的地圖規劃導航系統。單陀螺儀的規劃方式主打遇到障礙物就轉彎，邊轉邊畫圖，就算預設跑兩遍也可能遺漏且耗電。

每次掃除時的時間沒辦法掌控，有時還沒掃完就回充，有時卻掃得停不下來。由於沒有斷點續掃功能，因此一次掃除的區域不能太大。無法掌控清掃進度，完全不建議購買。

總結

「千元掃地機先選導航系統，再選電力續航。綜合評比後，家庭首選絕對是 Roborock 石頭掃地機器人 E4！」

跟歐美韓廠標示不清的狀況相比，石頭和米家可以說是規格標示最完整的廠商。兩家在吸力、電池容量、集塵盒容量、水箱原理上都做了很明確的標示；但真正實測後就會知道電力以及導航才是決勝標準。

這次比對的機型，只有石頭掃地機器人 E4 擁有雙光學 Laser + LED 導航系統和雙陀螺儀加上 5,200mAh 大電力。汎用性最高也最適合住家環境；也是伊森這個當爸的家長首選推薦。購買前務必確認一下是否有折扣優惠，才是當代客家 CP 購物之道。

(科技)