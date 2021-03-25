兒童節連假就快來囉台北福華大飯店彩虹座自助餐廳推出「大手牽小手」好康，自4／2至4／5連續4天，全天餐期兩位大人都可帶一位6歲（含）以下的兒童同桌免費用餐！以此類推，四位大人就可帶兩位6歲以下兒童免費用餐。不僅帶小朋友有免費好康，生日壽星也別錯過「壽星我最大」優惠，只要2人同行當月壽星即享半價，4人以上同行1位當月壽星直接免費，另外還有「資深公民享好康」優惠。

台北福華大飯店即日起至4／25止，推出多樣繽紛復活節專屬點心及小朋友最期待的巧克力商品系列， 點心坊甜點巫主廚別出心裁用細膩手法打造了花樣俏皮的復活節巧克力蛋和巧克力兔，亦有美味的口感。以白巧克力塑形的「花園小兔」令人會心一笑，內部則有綜合巧克力脆球，皆採用37％瑞士特級乳白巧克力與嘉麗寶苦甜巧克力球製作，更充滿童心的趣味更同樣美味，為您身邊的小孩們送上甜蜜祝福。

因應4／4復活節，當天飯店也推出療癒系造型商品及活動，「復活節尋蛋記」於活動期間(12：00~13：00)在飯店一樓找尋躲在各處的彩蛋，成功找到彩蛋後，即可兌換限量手作巧克力蛋一份或是神祕禮品。此外，下午14：00~16：00麗香苑餐廳舉辦「蛋型餅乾彩繪趣」活動，大家在復活節時彩繪不同的蛋，繽紛色彩畫出歡樂的祝福，讓小朋友可以發揮創意，全家一起共度歡樂假期，請各位爸爸媽媽報名要快喔！

(中時 )