新竹某高中服務性質社團，28日將舉辦社慶活動，為吸引其他學生參加，在IG粉專上以「世界上男人那麼多，固定伴侶也太乏味了」等的露骨字眼宣傳，並額外加收入場費，引發網友熱議。校方指該社團活動收費已違反學校規定，文案內容會再和學生討論，若未改善將取消活動。

該校社團在IG上設置的粉專，最近貼出一系列預告社慶的倒數活動宣傳照，都以新竹市東門市場做背景，其中一張照片有名身穿黑色短裙的女性社員坐在電扶梯手把上，有3句圖說相當吸睛。

「世界上男人那麼多，固定伴侶也太乏味了，誰不想在這枯燥的生活中增加一點樂趣？」「撒網是我的本事，入網是你的榮幸」、「只要你有錢，歡迎成為我的寶備（寶貝）」，述明舉辦時間、地點及交通方式，並註明「入場費用為50元」。

這個社團社慶文案很快在網路上造成討論，網友紛紛留言「現在XX校風這麼開放嗎？」「誰想的文案？高中就把自己搞成這樣？」但也有人護航說「這只是個文案而已」。

校方表示，該社團在向校方申請時，只提到將在28日舉辦「社慶活動」，並註明邀請對象和簡單活動內容，學校才會通過審核，照片裡MD確實為該校學生，應是該社團為宣傳活動，才用聳動字眼引起注意。

校方對IG上的露骨文字感到不認同外，並指文案上註明「入場費用為50元」，並違反學校規定，會要求學生取消收費，至於IG上的文字也將會再和學生討論，若未改善將取消該社團28日的活動。

(中時 )