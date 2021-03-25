詐騙案件手法不斷推陳出新，警方也把阻止詐騙犯罪列為重點工作，中市警局霧峰分局仁化派出所警員，日前前往農會巡簽時剛好遇上一位64歲的陳姓婦人，疑是碰上詐騙，要提領戶頭內的3萬元繳健保費，經行員及警員輪番勸說下，終於讓陳婦相信遇到詐騙，成功阻止詐騙的發生。

仁化派出所員警，日前執行巡邏勤務，巡簽至大里農會健民辦事處時，農會行員從櫃檯跑出來，請求員警協助，他指出，一名婦人疑似遭詐騙，欲提領現金新台幣3萬元，說有人要來收健保費，已努力勸說多時，但婦人仍不為所動。

員警遂上前詢問陳婦，她表示，在家接獲自稱健保局人員，指出她之前往診所就醫時，未繳健保費，健保局會派員來收，若不繳會影響就醫權益，員警一聽之下，認定是詐騙說詞，再詢問陳婦詳細回想，是否曾到過該診所就醫，陳婦表示，好像沒有？員警遂花時間，詳細分析詐騙手法及提供相關報導佐證，陳婦才漸漸相信，遇到詐騙。警方成功阻詐新台幣3萬元整，讓陳婦激動的再三感謝警方，免於財產損失。

霧峰分局長陳家銘呼籲，民眾如接獲疑似詐騙電話一定要謹記「一聽、二掛、三求證」步驟，若遇到疑似詐騙情形，應即撥打反詐騙專線「165」或「110」，尋求協助避免陷入詐騙陷阱，多一分警覺，少一分損失。

(中時 )