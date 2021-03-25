三澧餐飲集團於新菜色中大玩異國滋味混搭風！旗下兩大品牌東京風洋食貝里尼Bellini Pasta Pasta、蟬聯壽喜燒品牌第一位的MO-MO-PARADISE首度玩起跨界聯名，2021年04月01日起將打破味蕾既有的風味想像；旗下天吉屋亦在賓客們引頸期盼下，將2019年狂銷7,000碗的「穴子丼」強勢回歸。

將MO-MO-PARADISE超人氣湯底融入貝里尼Bellini Pasta Pasta義式比薩與起司麵中，巧妙激盪日義元素的完美結合，獻上「辛味噌煙燻鴨胸比薩」與「和牛壽喜燒起司麵」；集團旗下各品牌也同步推出嶄新味覺，包含MO-MO-PARADISE期間限定風味「松露牛奶鍋」；吉天婦羅以頂級白蘆筍入菜，呈獻「富春沁」套餐；MOLINO選用當季蘆筍入菜，打造「干貝鮮蝦蘆筍翡翠燉飯」與「炭烤蘆筍溫沙拉」

全台最受歡迎壽喜燒MO-MO-PARADIS首度聯名，獨家提供經典壽喜燒醬汁。以特選日本小豆島傳統醬油結合沖繩黑糖調製，秘制風味展現甜鹹甘醇的底蘊，為義大利麵帶來全新風味！肉品選用澳洲和牛三叉部位，紋理細緻富含嚼勁；頂層灑綴荷蘭煙燻起司，遇熱微融，滑順的煙燻奶香於舌尖完整釋放，咀嚼間感受多層次的濃郁甘美。

貝里尼Bellini的手工窯烤比薩遇上MO-MO-PARADIS辛味噌湯底，以日本本州中部直輸的白味增，調入日式辣椒醬，微辛的濃郁香氣與手工現桿麵皮，在高溫窯烤的淬煉中，完美融合；一口咬下，薄脆不失筋性，些微焦香氣與鴨胸的油脂彼此呼應，帶點辛辣的尾韻，讓整體滋味豐盈而不膩口。

蟬聯七屆日本全國丼金賞獎的天吉屋，於2019年推出穴子丼時，曾創下當年度狂銷7,000碗的驚艷佳績，手臂長的炸穴子，可疊起近三棟台北101高度！今年春季在饕客們的期盼下，天吉屋將大受好評的「吉上穴子丼」強勢回歸！穴子又稱為星鰻，口感較鰻魚更加細滑，主廚將魚肉裹上剛剛好厚薄的麵衣，淋上特製天丼醬，大口咬下，首先感受滿足的酥脆卡滋而後軟嫩又鮮甜，口口欲罷不能，直接碗底朝天。

(中時 )