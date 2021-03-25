高雄1名男子2018年底擔任某活動的工作人員，該活動請來2名女學生協助活動，晚上一行人入住民宿時，他先趁著1女爛醉時先指侵對方，接著朝另1女親嘴、試圖性侵，遭對方拒絕仍強行侵犯得逞；拒絕的女子事後患焦慮症狀，甚至常縮在餐桌下吃飯，想起此事會崩潰大哭；法院判男子8年徒刑，可上訴。

判決書指出，男子2018年12月參與公司協辦的某活動，當時請來2名女學生坐工作人員，當天晚上一行人入住民宿，他竟趁著1女酒後熟睡時先親吻、指侵對方，再轉向性侵另1女；沒想到另1女因尚未熟睡驚醒，她向男子表明拒絕後，仍遭對方扯下褲子、內褲，性侵約10分鐘；2人事後崩潰提告。

不過男子在法庭上辯稱，他當下有詢問女子意願，對方未明確表示拒絕，但有點頭，2人接吻之後才進行後續動作；男子的辯護人也質疑，驚醒的女子遭性侵的當下並未求救，且隔天還與男子正常工作、吃飯，不符合遭性侵後的心理反應。不過法院認為，2女均是第一次見到男子，不太可能同意與對方發生性關係。

此外，法院發現，驚醒的女子遭性侵後出現焦慮適應障礙症，連她的姊姊都出庭表示她會縮在餐桌下吃飯，還會忘了關瓦斯、電燈、水，不時還會情緒崩潰、大哭；法院依乘機性交罪判處男子3年6月有期徒刑，另依強制性交罪判刑6年，合併執行有期徒刑8年；男子上訴後駁回，全案仍可上訴。

(中時新聞網)