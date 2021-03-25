屏東一名男子砸65萬元迎娶越南新娘，沒想到對方來台隔離後，僅短短相處6天，在本月20日就搭上一台休旅車落跑，至今仍找不到其下落，對此，網紅T妹則=狂酸：「台男是怎麼了？！淪落到一堆要花錢！」立刻引起網友議論。

這名30歲男子透過仲介媒合，花了65萬迎娶越南新娘，「老婆」在3月13日完成隔離檢疫後，跟男子到台灣各地遊玩，不過兩人合照都見她呈現「厭世臉」，共處約6天後，在本月20日凌晨竟搭上白色休旅車落跑，至今仍下落不明，對此，T妹表示花65萬娶越南老婆，無疑把愛情建築在錢上面，既然感情是用錢買的，就要做好被逃跑的打算。

對於男子花錢娶越南新娘，讓T妹直呼不可思議：「在台灣當然一堆好女人、好男人⋯女人有慘到花錢去越南找老公？！」更強調不是台女眼光高，是很多男生太害羞、缺乏自信、連邀約與主動都不會，更狂酸：「台男是怎麼了？！淪落到一堆要花錢」，但也不忘自嘲：「我免錢也沒人要跟我結婚呀，瞬間眼紅那些越南妹比T妹值錢」。

根據《東森新聞》報導，男子與妻子在2019年由仲介牽線相識，兩人先在越南辦婚禮，後來受到疫情影響，妻子便一直待在家鄉越南，直到今年2月26日來台檢疫隔離，才真的一起相處，沒想到才僅僅6天就逃婚，讓這名男子不得不上網懸賞1萬元「尋妻」。

(中時新聞網)