玉山金控總經理陳美滿(中)、玉山志工及台中市僑榮國小學童歡慶第160所玉山圖書館啟用。（玉山提供）

閱讀，讓孩子們乘著知識的翅膀，邁向寬廣的未來。玉山銀行及玉山志工基金會持續協助資源相對缺乏的小學改善閱讀環境，「玉山黃金種子計畫」本週一於苗栗縣新南國小、台中市僑榮國小，啟用全國第159、160所玉山圖書館，在小朋友活潑熱情的相聲、打擊樂以及音樂表演中，開啟學校閱讀推動的新頁。

玉山金控總經理陳美滿表示，良好閱讀習慣的養成，需要長期投入資源，也惟有持續重視孩童的閱讀，才能進一步厚實我們的基礎教育。感謝玉山世界卡貴賓及志工長期的支持與努力，也感謝師長們給予知識、用愛呵護，讓孩子們有機會因為閱讀而有改變未來的力量。期待小朋友從喜歡來圖書館，喜歡閱讀，變成喜歡學習，我們有信心，只要下一代更好，我們的未來就會更加美好。

新南國小校長李文章開心地表示，感謝玉山志工基金會對學校老師、家長志工推動閱讀教育的肯定，使新南在推動閱讀邁向新里程。學校圖書館已有二十二年的歷史，雖然大家很不捨，但更是滿懷期待迎接新的圖書館，館內的設計亮麗新潮，採光明亮舒適，讓孩子徜徉在書海中，自然而然的喜歡閱讀，對閱讀習慣的培養，具有正向的教化功能，相信孩子們一定會更加愛來圖書館，更加愛閱讀！

僑榮國小校長施能宏也感動地說，閱讀是開啟智慧的鑰匙，也是教育的靈魂。透過閱讀可以讓孩子擁有扭轉世界的力量，翻轉孩子的人生。感謝玉山在僑榮設立第160所玉山圖書館，使原本傳統書庫型圖書室變成溫馨舒適的圖書館，孩子在閱讀浸潤下，享受讀書樂趣及發掘書本裡豐富的知識寶藏。學校將承接這份愛與期待，持續推動深耕閱讀教育，讓孩子都能成為愛閱讀、會閱讀、享受閱讀的主人翁。

感謝玉山世界卡貴賓的長期支持，「玉山黃金種子計畫」已在全國打造160所玉山圖書館，捐贈近37萬本圖書，超過10萬名國小學童受惠。玉山將持續為播下更多知識的黃金種子而努力，期待未來可以茁壯成美麗的森林，連綴成最美的風景。

(中時 )