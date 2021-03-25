首批AZ疫苗現階段開放全國醫護接種，並傳出部分反應不良案例，而據中央疫情指揮中心公布疫苗接種對象優先順序，退輔會轄下的各榮民之家屬排序第4類及第6類，約有7000人。國民黨立委毓蘭今（25）日在立法院衛環會質詢時表示，她有接獲對榮民施打疫苗感到憂慮的反應，質疑有關榮民伯伯施打疫苗的安排，是否為了消耗有安全隱憂的疫苗。

葉毓蘭指出，榮民年齡都偏大，她並轉述網友說法，形容這是「毀滅性計畫」，且很多國家也建議高齡者先不要接種。

衛福部次長石崇良回應，新的報告是建議65歲以上使用AZ疫苗，可以100%降低重症發生率。

對此，葉毓蘭說，可能是政府相關宣導還不是很夠，也詢問，評估標準是什麼？為什麼要榮民伯伯們優先施打？65歲以上的上限是到哪？能不能充分理解施打疫苗的風險？如果連張上淳教授、衛福部長陳時中都有（發燒）反應，榮民若有憂慮也並非杞人憂天。

石崇良對此說明，目前看到的都是輕微，還沒有出現嚴重不良反應，但在施打前還是應充分說明可能會出現的副作用，順位上一定會視疫苗數量，排定優先族群逐步施打，如果65歲以上一定是排在第8、第9順位。

此外，葉毓蘭提到，有一說法是因進口的疫苗效期很短，只有6個月，到開始施打又隔了1、2個月，是因要消耗疫苗才讓榮民接種。葉毓蘭呼籲，千萬不要讓榮民覺得因為醫護不敢打，才強迫他們打。石崇良強調，還是會按照順序接種。

(中時新聞網)