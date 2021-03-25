雄獅旅遊配合大東北角地區觀光，除了設計15條以上包山包海的主題遊程後，看準即將到來的季節性特色主題旅遊熱潮，推出「賞鯨」、「賞螢」、「賞桐」、「騎鐵馬」及「農遊趣」等行程。讓旅客輕鬆地跟著我們的腳步，搭乘賞鯨船出海見識成群結隊的鯨豚、看見漫天飛舞螢光閃爍的螢火蟲及欣賞有五月雪之稱的油桐花，這般的視覺饗宴絕對讓大家永生難忘。

同時因應「2021自行車旅遊年」開設的山海秘境單車行程，將帶著旅客走訪跨越新北宜蘭兩縣市的舊草嶺隧道，以及可前往期間限定的綠色博覽會並體會自然生態與農場小動物互動樂趣。

大東北角地區串聯了新北及宜蘭14鄉鎮，力推區域內的深度旅遊及在地文化，開發出五大面向「海洋休閒」、「文化教育」、「綠色經濟」、「樂活運動」、「宜居生活」後，又加碼推出四大季節性主題遊程「鯨螢桐鐵」遊，無論是賞鯨、賞螢、賞桐花還是是自行車(鐵馬)旅遊，都能讓旅客一次滿足！同時還有諸多優惠，包含訂房即送「東北角台灣好行套票」及參加雄獅旅遊粉絲專頁抽獎活動，就有機會免費參加「兩人同行-賞螢x賞桐兩天一夜」精選行程。

除此之外還有許多優惠內容，包含期間限定的自由行活動方案，在雄獅旅遊粉絲專頁舉辦「大東北角，跟你去最好」抽獎活動，只要在活動貼文留言處留言你最想去大東北角的哪些景點，並tag至少一位朋友，就能參加活動抽獎，活動將抽出一名幸運兒可免費參加「兩人同行-賞螢x賞桐兩天一夜」精選行程。

沒有中獎的旅客也無須氣餒，即日起只要向雄獅旅遊訂房，即送「東北角台灣好行限量套票」乙組。新北限定福容(福隆)大飯店將贈送東北角台灣好行黃金福隆線的「福隆鐵馬行」套票乙組(套票內含巴士一日券1張、單車租借三小時兌換券1張)；宜蘭全飯店(大同鄉、南澳鄉除外)即贈宜蘭東北角海岸線市價$160的「優遊樂好玩」套票乙組(套票內含巴士一日券1張、蘭陽博物館常設展門票兌換券1張)，數量有限送完為止。

(中時 )