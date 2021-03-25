熱氣球活動現場有火舞表演、音樂演出、熱氣球光雕、煙火秀，與互動泡泡秀。（陳淑娥攝）

渡假區特製打卡點，將分布於各場域供遊客拍照。（陳淑娥攝）

兒童節最狂玩法，麗寶樂園博幼票買一送一，還能免費看熱氣球。（陳淑娥攝）

結合特技、幻術、音樂、舞蹈，為全球唯一的跨界魔術劇場。（陳淑娥攝）

麗寶熱氣球夢想節將於4月2日盛大當場，麗寶樂園渡假區祭出優惠套票，包括麗寶福容大飯店限量4月1日熱氣球住房專案等；麗寶樂園來勢洶洶搶攻連假商機，打出買1送1好康，即日起至4月11日止，博幼票2人只要399元。

麗寶樂園渡假區表示，熱氣球活動開放持有麗寶玉山聯名信用卡的用戶、麗寶樂園年卡護照會員(有效期限內)，本人出示相關憑證或APP即可免費進場觀賞熱氣球；后里區月眉里、眉山里、太平里、聯合里，與外埔區永豐里、六分里里民，活動期間內本人憑相關證件可免費入場，一起響應熱氣球盛事。

麗寶樂園為搶攻連假商機，即日起至4月11日推出「博幼票買1送1」，凡符合博幼票身份者，兩人購票只要399元，就能暢玩樂園、看超視覺魔幻秀表演、全新兒童劇-POPA恐龍歷險記。凡60歲以上長者、3-6歲兒童、孕婦持媽媽手冊、身障者與陪同者、榮譽志工出示相關證件，到麗寶樂園現場購票，即享買1送1優惠，麗寶樂園當日入園遊客，憑出園手章還可免費看熱氣球。

麗寶熱氣球現場活動滿滿，除了可搭乘繫留、飛上60公尺來趟高空旅程外，還可體驗療癒祕境「夢想發呆區」，讓你在落羽松林間感受與大自然對話，還有限量20組報名的狗狗趣味競賽「夢想寵物日」；表演則有熱氣球快閃光雕秀、音樂演出、互動泡泡秀、火舞特技、迷你球展演與璀璨煙火等，精采可期。

此外，麗寶福容大飯店推出限量「麗寶熱氣球娛人節專案」，4月1日指定入住每房只要9999元起，包含精緻雙人房1晚、早餐兩客、探索世界雙日暢遊門票2張、同樂券2張、繫留搭乘體驗券2張、熱氣球專車接駁等，加碼再送1張賽車主題旅店平日住宿券(含能量早餐)。訂房專線04-25592888，更多優惠訊息可至麗寶樂園渡假區官網查詢https：／／www.lihpaoresort.com

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