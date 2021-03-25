電動車開放平台MIH聯盟今（25）日下午召開首次合作夥伴會議，鴻海(2317)董事長劉揚偉透過開場恭賀影片分享1個紀錄、2個感謝及3個原則，指出2021年是MIH聯盟共同在EV扎根的關鍵元年，期望能善用眾人智慧與力量，共同創造EV新價值及新紀錄。

劉揚偉表示，集團在去年10月16日鴻海科技日上首次推出MIH開放平台想法，聯盟會員合約申請書在11月5日正式上線，迄今短短140天，聯盟會員已累積超過1200家，已共同寫下第一個電動車（EV）紀錄。

劉揚偉認為，MIH聯盟能有今天的盛況，是大家共同努力的成果，但他想要特別感謝2個人。首先是裕隆集團執行長嚴陳莉蓮，指出沒有裕隆過去的積累及今天的支持，MIH聯盟就沒有今天開放底盤所打下的厚實基礎。

其次，劉揚偉也感謝行政院副院長沈榮津，指出沈榮津過去大力支持鴻海朝EV轉型，立足台灣推動MIH開放平台，讓MIH聯盟今天能集結到那麼多海內外企業，朝著政府推動的六大核心戰略產業之一的綠能電動車產業方向努力發展。

劉揚偉表示，面對EV的歷史機遇，台灣因為國內市場的限制，很難發展B2C的商業模式，但用平台來作B2B、將人才聚集起來，是非常適合台灣發展EV的商業模式。他認為，要做好平台要有三個原則。

劉揚偉指出，MIH開放平台的第一個原則就是開放，開放就是跟大家一起擁有、一起分享和一起改善，希望透過這個軟體跟硬體平台，讓台灣EV產業不要重複投資，降低開發成本和縮短開發時程，可以讓EV產品更快進入市場，更有競爭力、可以發展得更好。

第二個原則是出海口，劉揚偉指出，MIH平台不能只是一個制定規範的平台，更重要的是要能掌握出海口，一定要讓加入MIH聯盟平台的會員，生意可以因此變得更大。

第三個原則則是中立，要把平台做大、做強，一定要維持它的中立性。劉揚偉指出，過去MIH聯盟由鴻海催生，但在7月後會成為獨立運作組織，由1月15日加入聯盟，擁有豐富車界經驗的鄭顯聰、與豐富軟體經驗的魏國章共同推動，朝這三個原則方向努力。

劉揚偉最後表示，2021年是MIH聯盟共同在EV扎根的關鍵元年，對於鄭顯聰帶領的團隊充滿信心，期望MIH聯盟能善用眾人智慧與力量，帶領業界一起共同創造EV的新價值、創造新紀錄。

(時報資訊)