據傳，日本鐵路近鐵集團（Kintetsu Group）計劃將以600億日圓，約5.5億美元價格，出售自己座落在大阪與京都8家飯店，給美國投資管理業者黑石集團（Blackstone Group）。之後，近鐵再向黑石承租，繼續經營旅館生意。

受到新冠肺炎的嚴重影響，鐵路載客量急遽減少下，使得近鐵營運是一天不如一天。之前試過像人力精簡與出售辦公大樓等方式，希望能稍微減輕一下財務負擔。不過，現在又傳出將售讓集團另一項資產，那就是旅館。

據悉，將打包出讓的8家酒店，包括在大阪環球影城附近的近鐵環球影城酒店與京都八條都酒店。不過，即使出售後，近鐵會再租回並繼續經營，且保有飯店原名與目前員工。

同時，近鐵則繼續保有其它飯店，例如三重伊勢志摩的度假酒店與大阪萬豪都酒店。

2020年4月至12月期間，近鐵的營收較2019年同期硬是少掉了一大半。同時，淨損也暴增至354億日圓，而2019年同期，卻是大賺313億日圓的。這一切都要劍指新冠疫情，讓全球至日遊客數量，少到不能再少。

至於美國的黑石，是全球最大基金管理投資集團之一，尤其專精在不動產方面物件投資，且業界紀錄良好。元月份，黑石已收購三越伊勢丹控股（Isetan Mitsukoshi Holdings）旗下的房屋租賃部門。

近鐵與黑石這樁交易，雙方都有各自的安排打算。

對近鐵而言，這次把自己的飯店賣出去後再回租，表示商業戰略正在轉變。因為以往近鐵都把投資標的，押在相對較抗疫的保值不動產上，像是自用住宅以及物流場地。

至於黑石集團，則希望隨著疫苗接種率增加，疫後回流的旅客，能讓旅館業重新再發光發亮。

(時報資訊)