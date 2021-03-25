主題式國旅蔚為風潮，老爺酒店集團集結全台11家飯店三度推出《老爺樂遊季：春遊》聯合企劃，以「戶外行」、「手作趣」及「宅度假」等三大主題提案搶攻國旅客群的心占率，行程網羅人氣居高不下的宜蘭抹茶山、網美IG打卡熱點陽明山花季、親子同樂的手作體驗，以及後疫情時代興起的「Staycation」，盼藉由多元的附加價值及休閒體驗滿足國人出遊需求。趁著國境解封前，為鼓勵國人留在台灣就近旅遊，11家老爺紛紛祭出超值優惠，即日起可透過各飯店官網或電話訂房。

礁溪老爺去年推出限期入住送抹茶山遊程，並安排專人帶領攻頂一覽抹茶山脈美景，廣獲旅人好評；今年飯店應各界期待再度規畫抹茶山之旅，同步提倡「無痕山林」，號召旅客體驗美景之餘，也要將隨身垃圾帶走或與礁溪老爺一起撿拾山林垃圾。登山行程周一至周四出發，專案住客享加購優惠價每人500元與抹茶山甜品組合，登山後再泡個療癒美人湯舒展筋骨或以9折優惠加購SPA體驗。

北投老爺則主打網紅打卡最愛「陽明山花季」戶外行，由飯店派專車接送至陽明山竹子湖踏青、欣賞接力開花的海芋及繡球花，入對於喜愛在地散策的旅人，新竹老爺提供內灣老街行程，可至人氣文創園區「好客好品希望工場」參觀、品嘗下午茶、享內灣鐵道解謎護照及文創好禮。

隨著手作世代興起，傳藝老爺、知本老爺及台北老爺各推出「住房送DIY」的專屬體驗吸客，一向是親子旅宿熱門選擇的傳藝老爺，入住憑房卡可暢遊宜蘭傳藝園區及免費習藝體驗，另贈輕食沙拉午茶，。東台灣五星溫泉酒店─知本老爺鼓勵旅人來一趟3天2夜偽出國假期，住宿期間可體驗小米酒DIY，再送鐵花村商圈購物抵用券，。台北老爺則出招推「精油噴霧DIY」體驗，住客除了享受自己動手作的樂趣外，還可帶走精油噴霧及擴香石留念。

不玩戶外就搭上「宅度假 (Staycation)」風潮，旅人入住北中南3家老爺行旅，不僅享受風格獨特的設計酒店，老爺行旅每半年策畫一檔與在地藝術家合作的原創展覽，讓旅人住進飯店就能獲得最接地氣的生活美學體驗與不一樣的旅行樂趣。正值台南老爺行旅「生活旅人」主題展登場，入住享MUJI無印良品旅人彩繪組及府城旬味兌換券，，每房再贈「旅人地圖」，完成相關集章活動即可兌換老爺好禮。南港老爺入住贈桂花鳳梨果醬及101觀景台門票。台中老爺再享ZEBRA餐廳用餐優惠9折。

(中時 )