台北101大樓近期才因沒有國際觀光客，全年業績仍衝破150億元而蔚為話題，唯101大樓今日公告全年稅後淨利12.74億元，較2019新高22.02億大幅縮水近半，EPS來到0.87元少於前一年的1.5元。

即使獲利減半，101最大股東伊藤忠持股37.2%，以今年擬配息0.78元，仍有逾4億元入袋。

101總經理張振亞指出，主要是國際觀光客不能來，觀景台收益大減逾八成，而101觀景台收益一年達10億元，在收益大減下，使得稅後淨利大幅減少，也因此觀景台自去年下半年起陸續推出各式強化國旅客方案，讓101不在只是觀景地標，而是「天空翻轉教室」，加上辦公室大樓新租戶租金大幅提高，今年將以回到2019年的營收、獲利均創新高為目標。

張振亞指出，去年疫情衝擊國際觀光客趨近零，台灣六月起疫情趨緩解封，101在商場趁勢推出國際珠寶腕錶大賞，進一步帶動三成業績成長，加上全年活動高達230場，商場部分透過深耕本地客而彌補國際觀光客消費退稅額高達三成的缺口，辦公室整體出租率表現達96%，全年固定收益超過20億，全年稅後淨利達12.74億元，較2019年比較，消失的10億多數來自觀景台國際觀光客門票收益。

(工商 )