國內今日新增3名境外移入個案，其中1名去年11月自美國入境的補教老師（案1012），在入境122天以後，自費採檢確診新冠肺炎，出關後在外活動時間超過3個月。指揮中心表示，男子教學採取1對1方式，也有戴口罩，目前初步匡列10名接觸者，其中有3人是親戚兼學生，接下來還會繼續擴大匡列，並安排進行採檢。

指揮中心發言人莊人祥表示，案1012為本國籍20多歲男性，為一名補教老師，去年11月19日因工作前往美國，11月22日經由韓國轉機返臺，入境後至防疫旅館檢疫，返臺至今並無症狀。男子近期因計劃再次出國，今年3月23日至醫院自費採檢，檢出陽性，確診新冠肺炎(Ct值36)。

男子次日再驗核酸結果為陰性，血清抗體IgM及IgG皆為陽性，指揮中心推測感染時間已久，研判在美國感染的機會較高。莊人祥說，已初步掌握個案接觸者10人，1人為同住者，列居家隔離，9人為非同住親友，其中包括3名親戚兼學生，列自主健康管理。10名接觸者中，7人已採檢核酸及血清抗體，其中4人核酸及血清抗體檢驗皆為陰性、其餘檢驗中，3人待採檢。

對於男子平時的教學情形，莊人祥表示，男子教學採1對1模式，教課都有戴口罩，目前男子的學生還沒匡完，還在持續匡列中。本案也是目前來台最久的確診個案，入境到確診長達122天，上一次的只有82天。

(中時 )