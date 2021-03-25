和碩去年上半年有iPhone SE與遊戲機熱賣加持，下半年傳統旺季挹注營運，全年獲利繳出202.08億元的佳績，比2019年成長4.6％，獲利成長率超越營收增加速度，EPS創下7.73元的歷史新高。
不過也因為去年iPhone 12 mini上市時間延後、開賣後銷量不佳，和碩去年第四季毛利率不如2019年同期、本業獲利也年減8.8％，加以業外收益幾近腰斬，第四季稅後獲利僅有47.72億元，年減42％，EPS為1.82元，遠不及2019年第四季的高點3.15元。
(工商 )
和碩去年上半年有iPhone SE與遊戲機熱賣加持，下半年傳統旺季挹注營運，全年獲利繳出202.08億元的佳績，比2019年成長4.6％，獲利成長率超越營收增加速度，EPS創下7.73元的歷史新高。
不過也因為去年iPhone 12 mini上市時間延後、開賣後銷量不佳，和碩去年第四季毛利率不如2019年同期、本業獲利也年減8.8％，加以業外收益幾近腰斬，第四季稅後獲利僅有47.72億元，年減42％，EPS為1.82元，遠不及2019年第四季的高點3.15元。
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