經濟部工業局25日在南港展覽二館舉辦「2021全球系統整合商大會」（WSIC），本次大會邀請來自泰國、越南、印度、印尼等國的公協會代表，透過線上分享各國在智慧城市的需求與輸入策略；同時邀請專家針對亞洲開發銀行（ADB）與歐洲復興開發銀行（EBRD）在歐亞非區域上的智慧城市發展與商機進行剖析。

國際合作進展方面，會中我國的中華電信、皇輝科技、訊力科技、甫田科技等廠商分別與菲律賓、泰國、日本、新加坡及美國等地的業者簽署合作備忘錄（MOU），逐漸顯現進軍海外市場的成效，也顯示出這幾年系統整合商大會協助推動系統整合輸出的價值。

「全球系統整合商大會」扮演平臺角色，在政府支持下，並與業界共同努力下，持續將臺灣的智慧系統整合方案推向國際，朝向「打造臺灣成為世界信賴的系統整合品牌，建立臺灣成為系統整合輸出國形象」的方向邁進。

經濟部工業局副局長陳佩利於大會致詞時提到，「系統整合」已成為這幾年來重要的產業發展方向之一，除了「系統整合輸出推動計畫」外，工業局亦推動「智慧城鄉2.0計畫」：承接過去1.0計畫以國內為試煉場域，發展各項智慧城市創新應用，2.0計畫將以國際連結、國際合作為重點，加速資訊軟硬結合的系統整合輸出海外市場。針對「智慧城市產業推動」，工業局亦於會中分享「智慧城鄉生活應用發展計畫」成果，輔導業者運用智慧科技，結合地方場域進行試煉實證，累計於全國22縣市發展223項智慧服務。

工業局系統整合推動計畫辦公室（SIPA）指出，因為疫情的影響，臺灣系統整合廠商國外輸出案的進度雖有部分暫緩或延後，但是整體而言，仍繳出亮麗的成績單，展現超強的應變能力。本次邀請「2021系統整合輸出獎」的四家得獎廠商分享亮點案例，包括：遠創智慧將「RFID多車道自由流收費系統（MLFF）」應用在印度公路；皇輝科技以國內捷運及高鐵軌道的通訊系統整合經驗，偕同臺灣隊強大實力供應鏈，成功輸出至馬尼拉捷運3號線；華碩雲端與新加坡淡馬錫旗下Certis Group合作，提供「AI Cloud System解決方案」；研揚科技整合各類感知設備與辨識技術，於美、英等國提供包含「AI路況偵測系統」之智聯產品與解決方案。為展現臺灣多元的系統整合智慧解決方案，同時因應後疫情時代，SIPA與臺灣光禾感知合作，採用O′EXPO線上展覽解決方案的「SIPA線上展覽館」正式上線，提供近30家系統整合商虛實整合的展覽新型態服務。

(工商 )