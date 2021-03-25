軟體解決方案供應商零壹科技（3029）總經理黃素娥表示，去年營收、獲利雙雙登頂，接下來如何維持高效能的成長將是今年的重要目標。而展望2021年，整體資訊服務市場熱度與需求持續增加，零壹將會朝向強化服務加值、擴大代理佈局兩方面發展，全年營運表現審慎樂觀。

零壹去年受惠於旗下網路、儲存、資安等業務表現亮眼，營收98.34億元，年增一成，寫歷史新高。獲利部分，稅後淨利達4.42億元，年增幅度逾25％，也締造歷史紀錄。每股盈餘3.55元，擬每股配發3元現金股利，配發率逾85％。

黃素娥表示，目前零壹共有近40個代理品牌，其中三分之一在原廠的市佔率皆為第一、10個品牌為獨家代理，而這也是去年帶領零壹營收、獲利登頂的重要因素。

零壹科技近十年來跟著市場趨勢以及科技轉變不斷轉型，從2010年專注代理企業端解決方案開始，隨後逐漸邁入雲端、資安、大數據以及AI人工智慧。2017年零壹為了擴展雲端佈局，因此投資雲端顧問服務團隊，並成立子公司羽昇國際。同時也強化多元代理策略，成立另一家子公司朔宇科技，期望擴大代理版圖。

展望今年，零壹表示，今年的重點策略將會著重在顧問服務上，加強諮詢服務，此外，也將在內部進行橫向整合，幫助原廠拓展更多商機、幫助下游經銷夥伴提升技術力。

此外，黃素娥表示，零壹也朝跨平台解決方案供應商的方向前進，提供IT基礎建設、網路暨資安、雲端與大數據等四大領域的解決方案，以建構IT平台生態圈為目標，同時培植公司的諮詢團隊，在代理銷售以外更為客戶做加值服務，打造並同時積極尋找有潛力的新創團隊，擴大營運觸角。

(工商 )