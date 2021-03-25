近年來祕境旅遊成顯學，以七彩岩壁聞名的霧台鄉哈尤溪，枯水期限定美景，讓不少民眾不惜千里前來只為一親芳澤，但有遊客抱怨，部落今年初增加入山名額，卻明顯配套不足，一場雨勢更讓亂象現形，鄉公所強調將深刻檢討，允諾調整後會盡速恢復旅遊品質。

哈尤溪溫泉位於屏東隘寮北溪上游，因八八風災將山上泥砂沖刷而下，使得河床墊高30公尺，更改變河道，僅有枯水期能勉強通行，卻也讓族人意外發現這絕美高聳的五彩岩壁，近年來成了霧台熱門景點。

當地族人指出，彩色岩壁有紅色、黑色、黃色、白色等顏色，是玄武岩混著鐵、硫磺、石英等物質所造成，繽紛色彩造就另類觀光商機。

但資深解說員李東方卻抱怨說，往年管制枯水期每日僅限200人進入，今年1月起，鄉公所將大武部落公告為「自然人文生態景觀區」，統一由公所管理，並要求上網預約行程，卻從原本200人增至600人，費用也從1500元漲至1900元。

「公所收了錢卻把品質弄得更糟」，李東方說，進入哈尤溪必須靠廂型車接駁，但全區50至60輛車，扣除故障維修及人員排休等狀況，每天出勤車輛約40輛，人數增加、周邊配套卻未提升，使得原本10點就要進到溫泉區的遊客，一直到下午還在苦等，完全壞了興致。

霧台鄉長杜正吉解釋，數日前山區雨勢不斷，部落僅能掌握第一批入山遊客，後續就得視安全狀況接駁，第一時間沒有向遊客解釋，確實有所疏失，未來將滾動式檢討。近期也會減收遊客，並做好遊程配套與溝通，將視情況調整開放人數，避免類似狀況再發生。

(中時 )