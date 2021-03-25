星展銀行（台灣）關懷永續議題，也身體力行響應環保節能活動，於北、中、南部辦公室，各分行的後勤辦公室將於26日中午關燈一小時，位在信義區總部大樓的戶外招牌，在27日晚間也將關燈一小時響應。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，「負責任的銀行業務」、「負責任的企業營運」與「創造社會影響力」是星展集團三大永續發展主軸，從自身做起並協助企業永續，進而發揮正向影響力。

星展銀行（台灣）實踐永續及環保，更從內部鼓勵同仁節能減碳，曾於2019年舉辦節電競賽，整體用電量較前一年同期減少6.7％，約20萬千瓦時，相當於50個四人家庭的一年用電量。另外，2020年舉行省紙競賽，總訂紙量比前一年減少7,440包，相當於少砍455棵樹；總計2020年全年用紙量，比前一年減少48％，減少用量達12.5噸。

星展銀行（台灣）不僅積極參與台灣多項綠色能源專案融資，扮演推動發展再生能源的領頭羊角色；推出當客戶開立合格美元活存帳戶時，就會為客戶種下一株樹苗的「綠色存款」；還發行亞洲第一張由可再生資源製造的「星展eco永續卡」。另外，星展銀行台北分行還首創以永續績效作為企業貸款的評估基準，以行動支持永續。

(中時 )