AZ疫苗開打第四天，昨（24日）傳出亞東醫院一名醫護接種疫苗後，出現發熱、吸不到氣、喉嚨腫、心悸的症狀，中央流行疫情指揮中心今（25日）將其歸類在嚴重不良反應事件，而根據疫苗接種事項中提到，若首次接種出現過敏反應，就不建議接種第二劑。

出現嚴重不良反應的護理師不會施打第二劑，但是否能混打別的廠牌的疫苗？莊人祥表示，這個部分須等國外臨床試驗，看看是不是有類似的事件，先打了一劑再打別家廠牌的疫苗。不過，目前他是知道國外好像有人在做混打BNT和AZ的疫苗的實驗。

莊人祥強調，當時並不知道這名護理師是否會對AZ疫苗產生過敏反應，加上這是國內第一起個案，因此當時仍然安排接種，不過，在台灣疫苗的接種事項中有提到，如果第一次接種疫苗後出現過敏反應，那就不建議接種第二劑。

至於過敏護理師出現不良反應，是否會影響疫苗的保護效果？莊人祥表示，應該是不會。因為這個狀況應該是疫苗的成分是護理師身體的過敏源，但疫苗本身是用載體釋放出RNA的訊息，但詳情後續可以再Follow看看。

(中時新聞網)