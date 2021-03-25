積極衝刺餐飲營收，天成集團旗下PRIME ONE牛排館，為提供饕客全新食感體驗，推出多款新菜色，包括美國蛇河農場極黑和牛金牌紐約客、台灣小春雞、漁夫風燉海鮮、墨魚海鮮燉飯及奶油焗龍蝦尾…等，除了經典牛排美饌，增加了選擇多樣性，內含特製手工麵包、精緻冷熱前菜、主廚湯品、嚴選主菜、配菜，最後可挑選桌邊服務甜點車的五種法式甜點，餐點道道驚喜饕客的味蕾。

西區頂級牛排餐廳「PRIME ONE 牛排館」，無論乾式或濕式熟成盛宴，時刻擄獲饕客芳心，優秀料理團隊精湛廚藝更為PRIME ONE牛排館的每道奢華料理注入美味靈魂。開幕周年慶，生日優惠二重奏，第一重，凡為「3月29日當日壽星」出示身分證或健保卡…等證明文件，二人成行點用套餐即享66折＋10％優惠；第二重，非3月29日當日壽星也別失望，二人同行點用套餐系列即贈半隻龍蝦，四人即贈一隻龍蝦，以此類推，以超值價格品嘗米其林餐盤推薦奢華料理。

乾式熟成風味牛排近年蔚為風潮，「美國Prime乾式熟成28天肋眼牛排」即為PRIME ONE牛排館經典的的明星菜品，備受饕客喜愛，縈繞濃郁肉脂香使人垂涎欲滴，專業的乾式熟成室，搭配喜馬拉雅岩鹽牆，在熟成過程中，利用牛肉本身的天然酵素與微生物分解肌肉纖維，使肉質軟嫩多汁，鹽磚牆則釋放出鹽分於空氣並滲入牛肉中，增添甘甜鹹香風味，待時間淬煉出昇華風味。優質的肉品、嚴格的溫濕度控管、良好的熟成環境、主廚團隊精湛的廚藝，使之打造出令人驚嘆的美味。

PRIME ONE牛排館另一經典菜品「濕式熟成30天老饕牛排」，老饕部位為肋眼上蓋肉，稀少珍貴，油花如大理石般分佈，軟嫩適口，而此次新推出的「 美國蛇河農場極黑和牛金牌紐約客」，美國蛇河農場擁有絕佳培育的自然環境，以日本黑毛和牛、美國安格斯牛混種的極黑和牛，遵循日本和牛孕育方式，以高品質穀物飼養長達20個月，造就均勻分布的油花、奶油般的滑順口感與馥郁肉香，美味在舌尖綻放。

此外另新增數道非牛肉主菜，讓饕客享受不一樣的味覺體驗。「台灣小春雞」，選用以台灣土雞與桂丁雞品種做改良的「岩生·小春」，科學化管理飼育方式與嚴謹的保存技術，使肉質保水度高，完整保留最鮮甜的自然風味。另有「墨魚海鮮燉飯」、「奶油焗龍蝦尾」、「漁夫風燉海鮮」…等多款海鮮料理，嚴選當令食材，讓食客大啖上乘的珍饈海味。

(中時 )