一名董姓男子去年2 月戴女用假髮，穿著女性服裝坐在台北市西門町路旁時，遇到一名羅姓男子經過，還大膽上前對他搭訕，並提議一同前往旅社飲酒聊天，但2 人於該房間內床上飲酒、聊天後，羅男原本想要進一步嘿咻，未料手網董男跨下一摸，竟摸到「褲底一大包」，頓時拒絕給錢，董男抓起3800元拔腿落跑，經羅男報警，將戴假髮、男扮女裝的董姓男子逮捕，新北地方法院依搶奪罪判刑10月，可上訴。

根據判決書記載，羅男與一名董姓「女子」進到旅館後，因為尿急且想順便洗澡，就把褲子脫掉放在床上，但褲子裡面有錢，又擔心遭竊，所以上完廁所後就出來檢查褲子，立刻就發現褲子裡的3,800元不見，當場就轉頭就詢問「董女」，且告訴被對方「叫警察以後你也走不掉」，該名「董女」才從床縫把錢拿出來放桌上。

隨後兩人就在床上繼續喝酒、撫摸，未料羅男竟然摸到董女「跨下一大包」，還發現有男性性器官，當下就覺得受騙，也不願付錢，當下現出原形的董男立刻翻臉，突然從桌上把錢拿走，並推倒羅男跑出房間。

但是董男辯稱，是羅男要和他上床，但是自己被羅男弄痛，他才說要走了，但是羅男不讓他離開，還把他壓在床上，他只好把羅男推開，把放置於桌面上之3,800 元拿走並跑出門，當時他急著要走，跑出門後才發現沒穿衣服，所以就折返回房間，拿走衣服穿上並離開旅館。

法官審理後審酌董男正值青年，卻不思以正途獲取財物，竟趁告訴人不及防備之際，恣意搶奪他人之財物，並未尊重他人財產權之觀念，影響社會治安，依搶奪罪判刑10月，可上訴。

(中時新聞網)