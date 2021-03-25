警犬發現兩隻落難小貓頭鷹 狂吠引人即刻救援

中央警察大學警犬社一隻黑色拉布拉多警犬，25日在校園中發現兩隻小貓頭鷹，警犬除在旁邊警戒保護外，也大聲吠叫以引起師生注意，校方人員趕緊將兩隻從樹上不慎跌落的小貓頭鷹安置照顧，警大校長陳檡文也一再叮嚀務必保護好小小領角鶚，待動保處專業檢查後，盡快協助牠們回歸家庭。
警大861訓導林文鴻表示，校園內有五色鳥、喜鵲等很多種鳥類，而貓頭鷹屬夜行性動物白天難以發現，偶而能聽到牠們的聲音，因尋獲現場樹木密集，無法判定從哪掉下來只能暫時留置。
尋獲貓頭鷹的警犬Olga昨天剛滿6歲，專長是找毒品，是隻鼻子非常靈敏的緝毒犬，Olga從海關移撥到警大已3年，警大共有3隻黑色、1隻米色的拉不拉多犬，平日由學生負責照顧，警犬社在2017年由前校長刁建生請外面企業贊助成立，希望透過警犬社團及訓練，讓學生在校過程中認識警犬，了解警犬功能及在未來實務工作上扮演的角色。
校方表示，目前警犬社和新北市警犬隊合作，學生透過社團可跟實務接軌，新北有勤務學生也會進行參訪，4隻警犬的年紀雖然較大，但健康照護都還不錯。
警大警犬研究社曾獲奧地利維也納警察總局邀請，與新北市警察局警犬隊及警政署保安警察第三總隊，共同前往奧地利警犬培訓中心、水上警察隊及總局勤務中心等地參訪，觀摩當地警犬管理、養育、訓練及運用，並參與國內警犬能力檢測、警犬隊巡邏勤務及地區分局與警犬隊的聯合勤務。
這次警犬在校園中發現保育類領角鶚，首度達成另類的救援任務，讓師生們都大感驚喜。
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(中時 )
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