富里鄉今年青梅大小每顆約10元硬幣大。（羅亦晽攝）

今年天氣冷，溫帶作物花況好，富里鄉梅樹結實率高。（羅亦晽攝）

富里鄉農會協助農友銷售青梅，4月1日至5日在農會廣場旁擺設攤位，提供醃製梅醋、梅釀等體驗。（羅亦晽攝）

每年清明前後是花蓮富里鄉青梅產季，今年初天氣寒冷，助於梅樹開花，結實累累，不過結果後期雨水少，造成青梅個頭較往年小，每顆約10元硬幣大，但產量與品質較去年好，手採梅市場價格佳，每台斤零售價維持50、60元不等，不禁讓梅農鬆口氣。

富里是花東第3大梅產區，種植面積約70公頃，其中逾20公頃為有機栽培，其中一名楊姓梅農說，今年氣候影響，梅樹花況好，結實累累，不過結果後雨水少，青梅較往年小顆，但產量比去年稍多，果實也好看。

農糧署東區分署長徐煇妃說，前幾年因暖冬梅樹花況不佳，今年天氣冷，溫帶作物花況好，結實率高，加上梅樹不會疏果，因此產量比前2年多。目前青梅價格波動幅度不大，據了解今年手採梅價格不錯，每台斤落在50、60元不等，竿採梅則是在開花期就和農友簽訂合約，確定收購價格，因此也不會受到任何影響。

富里鄉農會長期協助當地梅農販售青梅，總幹事張素華表示，雖然今年普遍較小顆，但不影響歷年採梅活動，加上產量和去年差不多，竿採梅約150噸，手採梅則是梅農自行採來加工，沒有統計數字，不過目前農友們的訂單應接不暇。

張素華說，青梅富含有機酸成分，有助平衡血液酸鹼值，配合採梅時節，4月1日至5日農會前廣場會擺設市集，販售梅農天然手作加工品，並提供醃製梅醋、梅釀等體驗，4月3日更邀請知名歌手吳汶芳舉辦小型公益演唱，且她會將所得全數捐給安德啟智中心。

此外，張素華還說，農會旁的稻草藝術祭廣受好評，因此今年夏天颱風若對花蓮地區的影響不大，將舉辦一整年，讓民眾能從年初和動物狂歡到年末，並會直接和第3季接軌。

(中時 )