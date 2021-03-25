前總統府發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間，與女記者（Y女）在辦公室發生關係，昨日判決出爐，丁遭撤職並停止任用2年；而Y女也在昨晚首度露面，上節目淚控丁允恭，隨後丁妻透過臉書發長文反擊。對於一連串風波，資深媒體人羅友志今（25）日透過臉書喊話Y女，「放下吧」，並提起過去她當記者時的熱忱，「那時候的Y女，是快樂的」。

羅友志透過臉書勸Y女，不要再被媒體消費了，「這幾年投資的新聞人生，已經是負債累累了」，並提到過去Y女聽到他要跟某新聞事件當事人餐敘時，那「有新聞耶」的眼神、一副「帶我去看」的新聞熱忱，「那時候的Y女，是快樂的」。

前總統府發言人丁允恭。（本報系資料照）

但羅友志說，他不知道Y女當時男友的「過度保護」，原來是因為背後有一隻魔鬼在引誘傷害；也不知道後來Y女離職、同業八卦的「Y女情緒不穩少碰」，甚至Y女傳訊息希望他幫忙留意有沒有工作時，他（羅友志）只是不在乎的認為：「每個人都要過好自己的生活」。

羅友志表示，事發後他猜測並驚覺，原來Y女當時早已經體無完膚、身心俱疲。羅抱歉說，「我們一直不知道…沒發現」。

羅友志也想問，「妳為了新聞，接近發言人，是吧？妳為了新聞夢，身心不佳的時候，還得拖著病體，在流言蜚語中到處找回麥克風，是吧？」即便到了現在，還是為了新聞上節目。

不過，羅友志也指出，此事應到此為止，希望Y女開始為自己過好生活，「錯了就錯了，討回公道，轉身華麗、笑容燦爛的面對新的天空，好嗎？」最後也寫下，「希望妳還有在看我臉書」。

(中時新聞網)