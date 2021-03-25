探針卡及LED設備廠旺矽(6223)董事會通過2020年財報，雖然第四季營運動能趨緩，每股盈餘（EPS）1.32元、降至近1年半低點，但全年合併營收59.25億元、歸屬母公司稅後淨利7.14億元、每股盈餘8.41元，仍締造全數改寫新高的「三高」佳績。

旺矽董事會通過股利分派案，決議配發每股現金股利4.5元，創近8年高點，盈餘配發率約53.51％、亦為近4年高點。以今（25）日收盤價116元計算，現金殖利率約3.88％。公司將於6月15日召開股東常會。

旺矽去年第四季合併營收15.05億元，季增0.02％、年減0.87％。惟毛利率42.49％、營益率10.91％，分創近3季及近1年半低點。加上業外轉虧，歸屬母公司稅後淨利1.27億元，季減42.3％、年減14.01％，每股盈餘1.32元，雙創近1年半低點。

不過，合計旺矽去年合併營收創59.25億元新高、年增7.44％，毛利率43.63％、營益率14.51％，分創近4年及近10年高點。雖然業外顯著轉虧，歸屬母公司稅後淨利7.14億元、年增達66.79％，每股盈餘8.41元，亦雙創新高。

旺矽受惠5G及高速運算晶片測試需求強勁，探針卡產能滿載，帶動去年上半年營運成長動能暢旺，加上跨入先進半導體測試解決系統、高低溫測試系統的新事業營收貢獻規模持續成長，挹注毛利率及獲利提升，使獲利成長動能優於營收。

而旺矽去年下半年營運動能轉弱，投顧法人指出，主因華為禁令升級影響相關智慧型手機應用處理器（AP）及系統單晶片（SoC）探針卡訂單需求，且新台幣強升的匯率逆風亦干擾獲利表現，但在美系及台系客戶需求轉強帶動填補下，營運表現仍有撐。

旺矽2021年前2月自結合併營收9.79億元、年增15.54％，改寫同期新高。投顧法人預期，旺矽首季營收受淡季影響，將較去年第四季略降，但受惠5G、AI、高速運算（HPC）等應用需求暢旺，可望帶動測試介面需求增溫，看好今年營運可望持續成長。

此外，旺矽與台系客戶合作開發應用於智慧型手機應用處理器（AP）的微機電（MEMS）探針卡，預計最快第二季可開始貢獻營收，LED測試設備則聚焦垂直共振腔面射型雷射（VCSEL）發展，有望搭上micro LED需求商機，帶動LED測試設備業務回升。

(時報資訊)