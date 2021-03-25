10年期美債殖利率續跌，但仍無法阻擋科技股殺尾盤跌勢，周三美股四大指數翻黑全面收跌。周四台股開低21.58點報16010.54點，空頭掌局再陷入萬六保衛戰，震盪低見15944.96，隨後半導體回穩、金融股點火，大盤10時初翻紅，台積更一度翻紅，11時初最高達16146.58，指數高低差達201.62點，午後電子略熄火，台股平盤之上游走，月線得而復失，傳金仍撐盤，守住萬六，終場收漲0.17%或28.02點，報16060.14點，成交金額3178.24億元。今日外資(不含外資自營商)賣超165.7311億元，投信賣超0.0556億元，自營商賣超8.1429億元，三大法人賣超173.92億元。外資連5日賣超千億元。

晶圓雙雄周三ADR雙雙大跌，台積電(2330)股價從歷史高點679元以來，回落逾百元，是2020年初因新冠肺炎造成股災以來的最大回檔，周三市值跌破15兆元大關，周四開低續跌1.04%至570元之續創牛年最低點，續失守季線支撐，盤中一度翻紅漲至581元，平盤震盪收跌0.17%至575元，仍壓在季線之下，市值14.9兆元。聯電(2303)同樣開低，但盤中率先翻紅，穩步向上收漲3.18至48.65元，重返5日線、月線近在咫尺。獲外資調高目標價的聯發科(2454)則開高走強，攻抵950元之一個月高價6.15%至949元。股王大立光(3008)盤中小亂流，仍收漲1.54%至3290元。MIH電動車聯盟會員聚會下午首登場，鴻海(2317)紅盤無力，翻黑收跌1.17%至126.5元，回測10日線。面板雙虎翻臉帶量下挫，友達(2409)、群創(3481)跌幅逾3%；長榮(2603)卡住運河，貨櫃三雄陽明(2609)、萬海(2615)均跌幅約4%。其他權值股，統一(1216)去年賺次高、收漲1.75%，下午法說的和碩(4938)持穩漲逾2%，宏碁(2353)盤中股價創3年新高。

傳金出頭天，造紙、觀光、食品類指皆收漲逾1%，上市漲幅前三強，士紙(1903)再放量漲停攻頂，直逼60元關，正隆(1904)、華紙(1905)、寶隆(1906)、永豐餘(1907)亦漲1%超過；美食-KY(2723)漲半根漲停、獨攬觀光股大旗；食品股的大飲(1213)、興泰(1235)也飄香垂涎。金融股點火收漲0.98%，漲幅排第四，中壽(2823)、開發金(2883)、國票金(2889)、群益證(6005)等齊笑靨。TITAS題材，紡織類指收漲0.8%，南紡(1440)漲停發威，防疫紡織股也動了起來，聚陽(1477)、新纖(1409)、宏遠(1460)等均熱身跑。國際原油價格走揚，台塑(1301)站回100元，塑化族群走強，國喬(1312)漲逾4%，塑膠類指收漲0.74%。半導體、電子分別收漲0.44%、0.09%，航運、生醫、其他電子、光電跌幅最劇，皆跌幅1%以上，航運更收跌2.7%，電子零件、汽車、電子通路也收黑。

佳大(2033)、海光(2038)高鎖漲停，高興昌(2008)觸及漲停，鋼鐵股收漲0.25%。中華(2204)再拉漲停，同集團的裕日車(2227)、裕融(9941)股價齊踩油門。電動車題材的乙盛-KY(5243)、瑞祺電通(6416)齊揚。獲外資按讚，群聯(8299)、微星(2377)、聚陽(1477)等群起激昂。個股方面，業績續旺的茂達(6138)漲停，高股利加持的亞銳士(6171)摸及漲停，利多續發酵的台康生技(6589)連拉3根漲停、再寫天價117元，水資源概念的國統(8936)灑花大漲，凌群(2453)也帶量攻頂。

5日RSI為41.22，10日RSI為48.22。9日K值為39.17，9日D值為53.83。20日乖離率為-0.23。因10日均線開始向下滑，5日及20日(月線)均線也早已向下壓，形成三個短期均線約在16100點附近的上檔沉重壓力。內資逢低力挺台股，投信積極展開季底作帳行情，台股多頭人氣不墜。但外資連5日賣超千億元，共計1015.42億元，3月以來賣超1774.48億元，今年以來共賣超3705.79億元。台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村認為，萬六是台股的重要分水嶺，交易人宜多關注，切忌急躁而缺乏風險控管紀律的交易，或是暫時觀望多看少作也是一種養精蓄銳策略。

國泰證期顧問處經理蔡明翰分析，半導體修正幅度較大，連帶影響台股指數維持震盪。不過在資金持續輪動下，由落後族群、原物料等扮演撐盤要角，台股在萬六附近震盪、月線附近遊走，呈橫向整理，技術面未有轉空疑慮。不過，若台積電後續未明顯轉強，且指數跌破月線，甚至往季線靠攏，台股恐有修正風險。

統一投顧指出，先前美債殖利率走高，對市場形成壓力；加上美國又宣布不再放寬SLR，以及將對企業加稅，使得美股走勢劇烈震盪，投資人態度轉為謹慎觀望。預期指數將持續區間整理格局，操作建議選股優於選市，採取擇優低接布局策略，可留意具有殖利率題材及報價上揚的類股，如航運、金融、塑化、工具機、面板、記憶體、鋼鐵及高爾夫等。

(時報資訊)