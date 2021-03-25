大陸商務部今天(25日)舉行例行新聞發佈會，發言人高峰就H＆M等國外服裝品牌因新疆棉問題回應了記者的提問。高峰表示，純白無瑕的新疆棉花不容任何勢力玷污抹黑，中方歡迎外國企業到新疆實地考察。

高峰表示，所謂中國新疆地區存在「強迫勞動」，完全是子虛烏有，純白無瑕的新疆棉花不容任何勢力玷污抹黑。中方反對任何外部勢力干涉新疆事務和中國內政，反對基於謊言和虛假信息、以所謂新疆人權問題為由對中方有關實體和個人實施制裁。

高峰強調，對於跨國企業在中國正常的經營活動和構建產業鏈供應鏈的努力，中國政府始終持歡迎和支持態度。對於個別企業基於虛假信息作出的所謂商業決策，中國消費者已經用實際行動作出了回應。

高峰呼籲，希望有關企業尊重市場規律，糾正錯誤做法，避免商業問題政治化。同時，中方歡迎外國企業到新疆實地考察，也願意為各國企業在新疆開展貿易投資提供積極支持。

(中時 )