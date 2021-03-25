興鋼昌鋼鐵公司斥資8億元，在彰濱工業區線西區建廠，25日舉行開工動土，預定今年底完工，最快明年2月投產鋼構，新廠占地面積約1.05萬坪，預估未來鋼構月產能約2,000公噸，目標市場將配合公共工程及商辦大樓廠房的鋼構需求為主。

彰化縣長王惠美表示，創辦人洪明山長期以來在鋼構的部分，就很有成就，在地方風評也非常好，很高興看到第二代董事長洪敏芳，也來接棒，這次擴大生產能量，來到彰濱工業區線西區設立新廠，生產很多基礎企業急需鋼構、鋼材，他們對於企業的堅持，品質的追求與不斷的精益求精，打造出更好的品質給消費者，相信興鋼昌會繼續在地方深耕。

彰化縣長王惠美、公司三位創辦人洪明山、楊錫泰、姚阿民，及興鋼昌董事長洪敏芳、董事黃則惟等人，25日共同參與開工動土典禮，王縣長感謝洪創辦人這四十幾年來，留在彰化縣扎根，為彰化經濟盡心盡力共同打拚。

興鋼昌2020年10月7日核准設立，股本1.08億元，董事長洪敏芳。公司創辦人洪明山，在新成立的興鋼昌鋼鐵公司，只掛名公司監察人，並將此經營重任，傳承第二代的興鋼昌董事長洪敏芳，以期為彰化注入新的活力，更為台灣的經濟繁榮開啟新猷，堪稱台灣企業界的楷模。

王惠美透露，彰化縣通過經濟部投資台灣三大方案，包括有「台商回台專案」、「根留台灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」，共計有97家企業通過審查，總投資金額約586.41億元，將為彰化產業帶來新生的動力，更顯示彰化是非常適合投資的地方。

針對企業的投資案，縣府以單一窗口來服務需要的企業，期許有更多的企業願意選擇在彰化投資，創造出一個多的產值與工作機會，讓更多人能夠在彰化這塊土地有更好的收入及生活，未來「伸港青年住宅」完成後，可提供彰濱、線西、全興等工業區等的勞工朋友，更方便的生活。

興鋼昌總經理兼發言人楊錫泰指出，因台商回流，且政府還有重大工程的投資，鋼構需求有所成長，最主要也是配合彰化縣長王惠美，落實提升在地化產業的政策，使彰化得以進一步發展，留住在地優秀人才，創造更多就業機會。

因此，他們選擇在這時間，設立興鋼昌鋼鐵公司，工廠占地約1.05萬坪，將配合公共工程及商辦大樓廠房的鋼構需求為主，預估未來月產能約2,000公噸，加上鋼構的後續處理，產能滿載。

彰濱工業區服務中心主任王志明指出，他感謝興鋼昌鋼鐵公司選擇彰濱工業區設廠，提供在地許多就業機會，彰濱占地3,643公頃為台灣最大工業區，目前有900多家公司前來投資，而隨著王縣長上任二年多，新投資廠商有150多家，未來陸續交地後，即可突破千家廠商。

(工商 )