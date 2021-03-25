台灣機械工業公會現任理事長柯拔希25日主持任內最後一次會員大會表示，總統蔡英文將智慧機械納入5加2創新產業，2017年台灣機械產業出口值256億美元，產值突破兆元而達1.1兆元，2020年雖有疫情及中美貿易戰，去年第四季機械業接單暢旺，今年出口值可年成長10％～15％而達300億美元，產值維持每年增加1千億元，出口值及產值可望雙雙創歷史新高。

台灣機械工業公會25日舉行會員大會，副總統賴清德、行政院副院長沈榮津及經濟部長王美花等人都受邀出席。柯拔希指稱，副總統賴清德去年參加「台灣智慧機械大聯盟」成立大會，提到機械業應是台灣繼台積電之後，下一個護國神山群，這對機械業是很大的肯定。

柯拔希指出，台灣機械產業可從三個面向觀察，將進入黃金十年。首先是少子化、高齡化、自動化及智慧化四大剛性需求的拉抬，加上各國企業在中美貿易戰開始後，基於關稅及風險控管考量，在大陸以外地區設立第二生產基地分散風險的商機開始發酵。

其次，全球因疫情導致封城、鎖國等情況，加速去中國化，並以戰略性思考民生、醫療物資及國防產業供應鏈自主問題，可預期短鏈生產及各國自主供應鏈情況會更加明顯。以往全球供應鏈，各國只會採購口罩防疫產品，經歷疫情，各國開始思考採購口罩防疫設備，以建立自主口罩防疫供應鏈。第三、各國開始建立戰略、國防、半導體及電子等自主產業供應鏈，衍伸成為對機械設備的需求。

柯拔希強調，台灣機械產業即將進入黃金十年，但台灣國際地位特殊，無法與其他國家洽簽FTA，匯率如果無法與其他競爭國家同升同貶，就會缺乏競爭力。原材料上漲、貨運缺艙缺櫃及缺工等問題，有待政府與各單位協助。

柯拔希指出，後疫情時代，要有嶄新的思維及模式。自從德國提出工業4.0之後，台灣有高品質及優良技術的機械產業，又有全球知名的資通訊產業，必能取得全球發展智慧機械與智慧製造的領先地位。機械公會去年與電電公會、軟體協會及台灣半導體協會及台灣電路板協會等公協會，以及工研院等四大研發法人及各大學術單位、重要廠商共同成立台灣成立智慧機械大聯盟，建立協同合作，邁向亞洲高階智慧中心。

他也對政府喊話，希望政府看到機械業的努力，繼續發展關鍵零組件，推動國機國造及國艦國造，建立自主供應鏈，也呼籲機械投資抵減優惠將於今年8月到期，希望延長5年。台灣機械產業在產官學合作下，產業產值邁向2兆元，指日可待。

(工商 )