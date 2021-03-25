電商市場成長快速，其商業模式也迎來改變，過去傳統電商平台以商品為中心，而近年來隨著社群媒體興起，以「網紅」為核心的社群電商也在近年快速崛起。AI新創iKala旗下KOL Radar發佈2021網紅行銷趨勢報告指出，台灣電商應用比例居亞洲四小龍之冠，其中社群導購熱度高，更有超過七成民眾相信網紅推薦。

iKala共同創辦人暨營運長鄭鎧尹表示，台灣零售產業過往多以實體通路為主要銷售渠道，但在疫情驅使下，零售業加速移轉線上，因應消費場景移轉和消費者使用社群平台時間增加，圍繞社群發展的購物行為漸受矚目。

尼爾森報告指出，74.9％台灣民眾表示，消費決策會受到網紅廣告影響。iKala即時收集Facebook、YouTube、Instagram、TikTok上社群資料，數量已超過1億筆，KOL Radar近期更新增5,000筆台灣「社群賣家」資料，集結導購型網紅和團購社團，找出消費者購物里程的關鍵決定因子。

根據KOL Radar網紅數據庫資料，台灣粉絲數在1萬以下的微型網紅（又稱KOC，Key Opinion Consumer／關鍵意見消費者）掌握最多平台流量紅利，數量跨平台平均（FB、Youtube、Instagram）且佔比已過半，社群互動表現佳。若以平台演算法的角度而言，這群網紅粉絲級數較小，相對互動率較高，是為影響消費者購物決策的關鍵指標。KOL Radar資料指出，採用微型網紅和KOC策略前三名的產業為美妝、快速消費品和3C產品。

而以社群媒體影響力來看，台灣民眾仍偏好影音內容，YouTube則是台灣人最常用的社群平台，其次才是Facebook、Instagram。而去年受到疫情影響，許多藝人攜電視資源投入YouTube經營，原生KOL內容策略更趨向「精緻化」，更有許多人創立「副頻道」增加內容豐富性。

另外，「聲音社群」快速竄紅，搶佔消費者的碎片時間。2020年為台灣Podcast元年，但在經營上，仍需要依靠其他社群平台導流，Podcaster主要是透過Instagram宣傳，創造與聽眾互動的管道。

(工商 )