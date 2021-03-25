Vpon威朋大數據集團創辦人暨執行長吳詣泓宣布，為感謝公司資深員工的辛勞，將把個人股權以無償贈予的方式轉讓給提供服務年資超過4年的員工，價值約300萬美元（新台幣近一億元），每人分別1到2年年薪等值的股份，作為感謝與激勵。

Vpon威朋成立於2008年，雖已是13年的老品牌，卻一直保持創業初衷，秉持三大DNA「創業家精神」、「開放」和「利他」，應對千變萬化的商業環境和挑戰。

吳詣泓表示，在過去的13年，Vpon威朋經歷了三次的重大轉型，從2008年開始的手機折價券「Vpon折扣隨行」，至現在成為亞洲領先的大數據公司。到2010年，Vpon威朋轉型為LBS行動廣告公司後，同年推出「亞洲第一個LBS行動廣告平台」。在2014年獲千萬美金B輪融資後，正式轉型為「大數據公司」。在2020年Vpon威朋更獲得日韓政府投資基金挹注4000萬美金C輪融資，並正式成立「Vpon Ventures威朋創投」基金，除了發展原有的數據及行動廣告業務外，更進一步以大數據為核心，開拓跨區產業價值鏈投資，準備與亞洲頂尖新創公司攜手一起出海。

吳詣泓表示，企業轉型的旅程從來就不是一帆風順，更伴隨著巨大的挑戰和挫折，期望透過無償轉讓股權給資深員工，感謝他們多年來對大數據產業和管理團隊展現其堅定的信念與忠誠，

Vpon威朋接下來將持續以具體的人才激勵機制，強化公司「以人為本」的企業精神，同時積極招募全球頂尖人才，延攬對發展數據產業有高度認同與理想的夥伴，在下一個十年拓展全球數據業務，期盼成為世界最具影響的數據公司之一。

(工商 )