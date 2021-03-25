行政院會今天拍板成立數位發展部，科技部則轉型為國家科學及技術委員會，政務委員郭耀煌表示，若立法院本會期順利三讀，數位發展部最快明年第一季掛牌。

郭耀煌表示，草案送到立法院後，會積極爭取立法院支持，在立法院通過組織法之後，行政院會立刻成立籌備處，希望在六個月到一年內正式成立數位發展部。

行政院會今天通過行政院組織調整法案，包括增設數位發展部、國防部防衛後備動員署，及將科技部改為國家科學及技術委員會。

行政院修正國防部、科技部、數位發展部暨所屬三級機關組織法、行政院組織法及中央行政機關組織基準法草案等16項法案，送請立法院審議。

郭耀煌表示，數位發展部功能定位有三大方向，第一，確保國家資通安全，將同步籌設資通安全署、國家資通安全研究院，希望擴增政府資安團隊的能量與規模，保障國民安心使用資通服務、確保政府服務持續運作、保護政府及民間數位資產。

除團隊擴增之外，郭耀煌指出，也要強化跨機關資安聯防及應變機制，掌握自主資安科技，提升早期偵知、預警機制，降低損害風險；希望積極扶植台灣資安產業，「政府與民間串成公私協力的資安國家隊」。

第二，促進數位經濟發展，聚焦在軟體產品與服務、系統整合與垂直運用等、電子商務與數位內容、智慧資料服務等，以目前生產毛額約新台幣6,000億元、就業人口26萬，若對照台灣具優勢的硬體製造業，約2.7兆元規模、42萬就業人口，當中有一個差距。

在全球數位經濟中，軟體、服務是重要的主流趨勢，目標盼能加速成長，「擠身兆元產業」，相信這有挑戰性，但可以努力。會發揮台灣硬體製造優勢，結合軟體服務創意，建立全球重要智慧應用發展基地，並協助軟體產業提升國際經營能量、輔導中小企業及傳統產業數位轉型、建構吸引全球人才的創新創業環境。

第三，加速國家數位轉型，數位發展部負責基礎建設、環境整備，統籌資源的運用及規劃，例如人才培育、資料治理會訂相關標準與規劃，並完備法治建構，建立社會信賴基礎，中央、地方一起合作落實國家數位轉型。

(工商 )