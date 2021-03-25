為提升學校午餐品質及衛生安全，立委楊瓊瓔及市議員羅永珍爭取教育部國教署及市府教育局補助4143萬元，協助神岡國小設置中央廚房；「神岡國小午餐廚房興建工程」透過校際合作方式，供應神岡、圳堵、岸裡、社口及豐洲國小5校學童餐食，完工後將可嘉惠3500名師生。

神岡國小獲得圳堵、岸裡、社口及豐洲國小等4校聯合推薦，接下營養午餐中央廚房的任務，將利用現有網球場改建中央廚房，總經費4143萬元已獲國教署及教育局核定。楊瓊瓔、羅永珍25日邀集市府教育局副局長葉俊傑、神岡區5所國小校長、家長會長及多位里長現勘。

神岡國小將利用現有網球場改建中央廚房，總經費4143萬元已獲教育部國教署及市府教育局核定。（王文吉攝）

神岡國小校長王丕助說，該校師生外訂團膳長達30年，感謝楊瓊瓔及羅永珍支持營養午餐中央廚房工程，並爭取教育部補助900萬元，其餘3243萬元市款自籌，未來完工後可供餐3500人，減輕神岡5所小學自辦午餐的壓力。

葉俊傑表示，近年鼓勵學校透過校際合作方式，以「經濟共享」概念整合學校午餐供應，以提升優質食材來源，並減少自辦人力負擔，也兼顧學校午餐營養、健康、衛生及安全。

楊瓊瓔指出，未來由學校自設廚房供應午餐，相信神岡地區學童最直接的回饋就是「午餐變熱、菜色豐富、變化性高、口味好吃」，透過台中市政府的查核監督及各校落實自主管理，從食材到餐桌全程控管，讓在校午餐可以「健康吃」，也讓家長安心學校用餐品質。

(中時 )