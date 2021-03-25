由內政部移民署北區事務大隊宜蘭縣服務站指導、社團法人宜蘭縣宜萱婦幼關協會主辦「110 年度全國新住民子女感恩歌唱大賽」，自3 月 3日至 4 月 16 日開放網路報名，並同步進行初賽，全國總決賽將於 5 月 1 日登場。這場活動專為新住民子女量身打造，讓新二代秀出最精采的表演，活動還提供 30 萬元的高額獎金。

移民署這項活動主要目的是推廣孝道，感恩父母養育，也透過這次活動發掘有歌唱潛力的新住民朋友，鼓勵組隊參加，只要團隊中有一名新住民子女即可報名，並藉這難得的機會，促進多元族群融合。比賽分為個人組及團體組，有初賽與決賽兩階段，決賽優勝者可獲得個人組獎金最高 3 萬元，團體組獎金最高 6 萬元，還有許多特別獎項的獎金，獎金豐厚，更重要的是本次活動完全免報名費，新住民朋友們千萬不要錯過！先追蹤並分享活動臉書粉絲專頁「全國新住民子女感恩歌唱大賽」，再依照簡章報名後即進入初賽流程，入圍決賽名單將於 4 月 22 日公布。

越南新住民潘錦秀7 歲兒子和高齡 100 歲阿祖開心合影。（圖/社團法人宜蘭縣宜萱婦幼關懷協會提供）

越南新住民潘錦秀偕同其兒子與 100 歲阿祖一起開心合影情形。（圖/社團法人宜蘭縣宜萱婦幼關懷協會提供）

截至 3 月 18 日，已經有 20 組來自全國各地的好歌喉報名參賽，其中還有百歲的人瑞阿祖組團報名參賽！他們是來自宜蘭在地的 4 人團隊「四代同堂」，參賽者年齡從 7 歲到 100 歲，由來自越南的新住民潘錦秀女士及其兒子領，積極備戰；團隊中還有一位高齡 100 歲的阿祖吳林美質，年輕時的她是日語老師，今年滿百歲的她還是風采依舊，阿祖能唱能跳，唱抒情歌時咬字清晰、氣質優雅；舞曲音樂一下，阿祖搖身一變，又唱又跳，隨著節奏舞動，活力滿。「四代同堂」來勢洶洶，令人拭目以待，期待在決賽也能見到他們的身影。

新住民子女感恩歌唱大賽資訊（圖/社團法人宜蘭縣宜萱婦幼關懷協會提供）

對歌唱有興趣的新住民朋友絕不能錯過這大好機會，在母親節前夕，大聲唱出對父母親的愛與感謝，同時展現歌唱才華，比賽詳情請至活動臉書粉絲專頁「全國新住民子女感恩歌唱大賽」查詢活動簡章及辦法。

(中時新聞網)