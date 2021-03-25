這起性侵事件，發生過程宛如恐怖故事，美國一名20歲年輕男子，透過社交軟體認識一名未滿18歲少女，兩人約在少女家中見面，未料男子進到房間後，對少女起色心性侵得逞，結束後一直躲在房間床下，直到少女媽媽發現，女兒床底下竟然有陌生人。
20歲的男子哈雷特（Jaret Wright），利用instagram認識未成年受害少女，哈雷特約少女在她的家中見面，結果竟趁機性侵少女，還強迫拍下裸照，事後哈雷特還不願意離開，在少女房間的床下，住了3個禮拜，少女母親發現後，嚇壞趕緊報警，性侵事件因此曝光。
根據外媒報導，少女對警方表示，自己一直知道哈雷特躲在床底下，但母親確實不知道，而哈雷特涉嫌性侵未成年少女，目前已經被警方拘留，且至少必須面臨3項與性侵相關指控，保釋金則為5萬美元。
性侵案曝光後引起網友討論，其中不少人猜測，哈雷特可能遭到仙人跳，認為少女是自願與他發生關係，且母親應該知情；不過更多人反駁，表示沒有母親會這樣利用女兒，何況哈雷特已經是成年人，足以辨別是非。
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(中時新聞網)
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