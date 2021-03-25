AZ疫苗22日正式開打，北市除中央核准的9家醫院之外，三總、馬偕醫院昨也申請通過，加入接種行列，預計今天展開施打。不過，北市衛生局透露，22日接種的醫護人員當中，有1人出現頭暈、上臂疼痛及血壓高等症狀，但24日追蹤後已改善許多，無須擔心。

台北市衛生局疾病管制科長余燦華指出，北市原向中央申請19家醫院，其皆有設置專責病房、負壓隔離病房，中央只核准其中9家，配發5800劑，22日正式對第一順位的醫護施打疫苗。

此外，北市又再替三軍總醫院和馬偕紀念醫院申請，也已被中央核准，除原先的劑數之外，再新增1300劑疫苗，分別為馬偕600劑、三總700劑，並於24日配2醫院，規劃25日開打。目前北市共有11家醫院施打，疫苗總配發數為7100劑。

余燦華說，北市於23日也替台安醫院、國泰醫院、聯合醫院中興院區、仁愛院區、忠孝院區及陽明院區申請，目前正在等中央核定。

統計22至24日3天數據，余燦華說，共有730位醫護人員接種，有1人曾在22日被通報身體不適，出現頭暈、頭痛、上臂疼痛及血壓高等症狀，但24日追蹤時，症狀皆改善許多，僅有接種部位仍些微紅腫，但大致沒問題。至於第2劑接種時程，仍待中央指示，目前尚未有確切時間。

(中時 )